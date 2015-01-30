به گزارش خبرنگار مهر، در پی عملیات موفقیت آمیز رزمندگان حزب الله لبنان در مزارع اشغالی شبعا علیه نیروهای تیپ ویژه رژیم اشغالگر قدس، ستاد مردمی بزرگداشت سرداران شهید جهاد اسلام بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است؛
بسم الله القاصم الجبارین
قال الله تعالی فی کتابه الکریم: «إن تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم». (سوره محمد/ آیه ۷)
حوالی نیمروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ مصادف با هفتم ربیعالثانی ۱۴۳۶ قمری و در آستانه میلاد مسعود پدر گرامی قائم آل محمد (عج) حضرت امام حسن عسکری (ع)، یک بار دیگر وعده صادق سید مقاومت که در امتداد وعدههای قرآن کریم صادر شده بود، محقق شد و در شرایطی که فقط ۱۰ روز از اقدام حماقتبار سربازان شیطان در به شهادت رساندن جمعی از رزمندگان حزبالله لبنان در قنیطره سوریه گذشته است، جرعهای از جام خشم فرزندان معنوی روحالله (ره) بر سر غده چرکین منطقه «رژیم صهیونیستی» جاری شد و در عملیاتی که مزین به نام شهدای مظلوم و مقتدر قنیطره بود، تعداد قابل توجهی از نیروهای تیپ ویژه ارتش این رژیم نامشروع به هلاکت رسیدند و خبرهای جسته و گریخته از منابع داخلی این رژیم نیز، از به اسارت گرفته شدن یک افسر آنان توسط دلیرمردان حزبالله حکایت دارد.
عملیات غرورآفرین شهدای قنیطره، یک بار دیگر این حقیقت را به همه قدرتهای زورگوی منطقهای و فرامنطقهای گوشزد کرد که جریان مقاومت یا سخنی نمیگوید و رجزی نمیخواند و یا اگر خواند، به شیوهای غافلگیرکننده آن را عملی میکند تا استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و خطدهی رژیم جعلی صهیونیستی، متوجه پیامدهای اقدامات جنونآمیز خود شوند. این اقدام همچنین ثابت کرد که بهترین شیوه در مقابل دشمن متجاوز و غدار، مقاومت و اقدام متقابل است تا هیچ جنبنده ای فکر تعدی به حریم مسلمانان و زیر پاگذاشتن عزت و استقلال آنان را به ذهن خود هم راه ندهد.
ستاد مردمی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام، با تبریک این عملیات مقتدرانه به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنهای و نیز رهبر دلاور مقاومت لبنان سید حسن نصرالله، یاد و خاطره شهدای جهان اسلام به ویژه شهیدان افتخارآفرین مقاومت و در رأس آنان شهیدان «سردار محمدعلی اللهدادی» و «جهاد مغنیه» را گرامی داشته و به روان پاک آنان سلام و درود میفرستد.
خون پاک شهیدان شفافکننده افق آینده و نویدبخش صبح پیروزی است و این وعده خداوند، دور نخواهد بود، انشالله.
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