شورای شهر یك نهاد برخاسته از رای مردم است/خدمت به مردم اولویت اول شورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد، سردار مرتضی کشکولی در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر لزوم خدمت رسانی شهرداری و شورای شهر به مردم اظهار داشت: حضور در این جایگاه ابزار و وسیله ای برای خدمت رسانی به مردم است.

وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: در مرحله اول باید بیندیشید که مردم با چه عنوانی به شما رای داده اند و با توجه به شعارهای انتخاباتی که داشته اید مردم چه انتظاری از شما دارند.

لزوم مردم دوستی و مردمداری اعضای شورای شهر خرم آباد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر لزوم مردم دوستی و مردمداری اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد افزود: خدمت به مردم از هر قشر، گرایش و هر سطحی به لحاظ معیشتی و اجتماعی از ضرورت های کار شهرداری و شورای شهر است.

سردار کشکولی با اشاره به فرازی از سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و یادآوری اینکه مردم ولی نعمت مسئولان هستند افزود: امام خمینی(ره) همواره روی توجه و پیگیری امورات مردم از سوی مسئولان تاکید داشتند.

وی ادامه داد: وقتی می گوئیم باید به مردم احترام بگذاریم به این معنا نیست که این مردم یک قشر، طایفه یا جناح خاصی هستند بلکه این مردم همه اقشار جامعه را شامل می شوند که اعضای شورای شهر منتخب آنها هستند.

سردار کشکولی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد تصریح کرد: مردم با رای خود به شما اعتماد کرده اند و انتظار دارند که در راستای خدمت به آنها قدم بردارید.

وی با بیان اینکه هر کسی نمی تواند ادعای مردمی بودن را داشته باشد افزود: مردمی بودن و در مسیر خواست و مطالبات مردم حرکت کردن کار دشواری است و نیاز به نگاه عادلانه در ارائه خدمات به همه اقشار جامعه دارد.

در مسیر خدمت رسانی به مردم با هیچ کسی تعارف نداشته باشید

سردار کشکولی با بیان اینکه افرادی که در مناطق محروم شهر زندگی می کنند و نه صاحب منصب و مال هستند باید به اندازه دیگر محلات شهر مورد توجه قرار گیرند عنوان کرد: خدمت به این دسته از مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه شورای شهر یک نهاد مردمی و برخاسته از رای مردم محسوب می شود افزود: خواهشی که من از اعضای شورای شهر دارم این است که این وجهه مردمی را حفظ کند و به مردم و رای آنها احترام بگذارد.

سردار کشکولی با بیان اینکه ارائه خدمات به افراد به خاطر نفوذ اجتماعی یا طایفه و جناح خاص آنها خدمت حساب نمی شود تصریح کرد: در ارائه خدمت باید ضمن داشتن اخلاص، در درجه اول رضای الهی و در گام بعدی رضایت مردم را مد نظر داشت.

وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد افزود: در مسیر خدمت رسانی به مردم نترسید و با هیچ کسی تعارف نداشته باشید.

وضعیت نابسامان زیرساختهای شهری در برخی محلات

سردار کشکولی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ها برای طرح مواضع قانونی و به حق شورای شهر و روشنگری در این زمینه بیان داشت: ما در مجموعه سپاه استان در زمینه مواردی که مربوط به این نهاد است پاسخگو بوده و نهایت همکاری را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در مقابل هر جا که تشخیص بدهیم هرکسی در هر سمت و جایگاهی برخلاف اهداف و خواسته های به حق و قانونی مردم حرکت کرده ما نیز مخالف این موضوع بوده و مواضع خود را اعلام خواهیم کرد.

سردار کشکولی با بیان اینکه تنها چیزی که برای ما مهم بوده منافع انقلاب و مردم است افزود: اعضای شورای شهر و شهردار هر جایی که احساس می کنند مسئولی یا دستگاهی در روند کار آنها مشکلاتی ایجاد می کند می توانند موضوع را با مردم در میان بگذارند.

سردار کشکولی با اشاره به وضعیت نابسامان زیرساختهای شهری در برخی محلات شهر مانند پشت بازار و کوی علی آباد افزود: سپاه استان در گام اول برای ارائه خدمات فرهنگی اقدام به ایجاد پایگاه مقاومت بسیج در محله ی پشت بازار کرده است ولی انتظار می رود برای توسعه و تقویت زیرساختها در این مناطق گام های جدی تری برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید در این محلات کارهای فرهنگی و خدماتی انجام دهد یادآور شد: می توان با همکاری بین بخشی میان دستگاههای مختلف در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و عمرانی در محلات مختلف شهر خرم آباد حرکت کرد و سپاه نیز در این زمینه مشارکت می کند.

بنابراین گزارش در ابتدای این دیدار حسن آذری عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد به نمایندگی از طرف رئیس و اعضای شورا مطالبی در مورد اولویت ها و برنامه های شورای شهر و همچنین برنامه ریزی برای تعامل هرچه بیشتر با سپاه استان مطرح کرد.

جافر وفایی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر در این دیدار ضمن معرفی نفرات حاضر در این نشست صمیمانه، اعضای شورا را افرادی تحصیل کرده و متخصص در حوزه های مختلف مدیریتی و از چهره های فرهنگی، حقوقی، دانشگاهی و فرهیخته شهر و استان خواند و ضمن تبریک انتصاب فرمانده سپاه استان خواستار تعامل هر چه بیشتر سپاه با شورا و شهرداری شد.

یحیی عیدی بیرانوند سرپرست شهرداری خرم آباد نیز در این نشست، انتصاب سردارکشکولی به عنوان فرمانده سپاه استان را تبریک گفت و ضمن یادآوری رشادت ها و خدمات ارزنده ی ایشان، خواستار همفکری، همکاری و تعامل سپاه در راستای بهبود خدمات رسانی شهرداری و توسعه عمران شهری در خرم آباد شد.