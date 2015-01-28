هشت هزار یادواره شهدا در فارس برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی مینایی فرد عصر چهارشنبه در ستاد یادواره شهدای سادات فارس، گفت: از سال ۸۹ موضوع زنده نگه داشتن یاد شهدا در دستور کار قرار گرفت که با همت ارگان های استان و مردم یادواره های مختلفی یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته شدند.

وی افزود: برای ایجاد یک موج در این زمینه، تاکنون قریب به هشت هزار یادواره کوچک و بزرگ در سطح محلات، روستاها و شهرهای استان برگزار شده است و از بعد از اجلاسیه شهدای استان، سالانه ۸۰۰ یادواره شهدا در استان اجرایی شده است.

رئیس سازمان دفاع از ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج فارس با بیان اینکه استان فارس با وجود ۱۴ هزار و ۶۰۰ شهید و ۲۴۰ هزار رزمنده در سال های دفاع مقدس در سطح کشور در این زمینه ها از جایگاه ها مختلفی برخوردار است، گفت: این امر حاکی از فرمایش مقام معظم رهبری است که عنوان کردند فارس یکپارچه در جنگ مشارکت داشته است.

سردار مینایی فرد با اشاره به اینکه شیراز دارای پنج هزار شهید است، افزود: این تعداد شهدا در شیراز جای کار زیادی داشته است که کمتر به آن توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پنج یادواره درباره اقشار مختلف شهدای استان طراحی و اجرا شده اند، بیان کرد: تاکنون ۴۰۰ شهید روحانی در استان فارس پرونده دار و شناسایی شده هستند.

رئیس سازمان دفاع از ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج فارس ابراز داشت: سالانه ۷۰ هزار دانش آموز در استان فارس در قالب یادواره ها درباره شهدا آموزش دیدند.

سردار مینایی فرد تاکید کرد: ما باید بیشتر به این سمت پیش برویم که بررسی کنیم سیره عملی شهدا و تاثیر این یادواره ها و الگوهایی که به مردم معرفی کرده ایم، در جامعه چگونه بوده است.