شهرداری ارومیه صدرنشین ماند/ پیروزی پیکان مقابل جواهری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری در دیداری خانگی موفق شد با نتیجه 3 بر صفر از سد آلومینیوم مهدی بگذرد. شهرداری با این پیروزی با 27 امتیاز در صدر گروه دوم باقی ماند. البته با پیروزی متین مقابل سایپا البرز، رقابت در صدر گروه دوم دیدنی دنبال می‌شود.

در گروه اول هم پیکان به یک پیروزی نه چندان دشوار مقابل جواهری گنبد دست یافت. پیکان با این پیروزی با یک بازی کمتر نسبت به میزان خراسان به یک امتیازی صدر رسید.

نتایج کامل هفته دوازدهم به شرح زیر است:

* شهرداری زاهدان 2 - ارتعاشات صنعتی 3

نتایج گیم‌ها: 25 بر 23، 21 بر 25، 25 بر 8، 23 بر 25، 10 بر 15

* تعاون گنبد صفر - میزان خراسان 3

نتایج گیم‌ها: 19 بر 25، 15 بر 25، 23 بر 25

* پیکان تهران 3 - جواهری گنبد صفر

نتایج گیم‌ها: 25 بر 20، 25 بر 22، 25 بر 17

* شهرداری ارومیه 3 - آلومینیوم مهدی صفر

نتایج گیم‌ها: 25 بر 22، 25 بر 22، 25 بر 18

* متین ورامین 3 - سایپا البرز صفر

نتایج گیم‌ها: 29 بر 27، 25 بر 20، 25 بر 20

* مهر پارس صفر - وزارت دفاع 3

نتایج گیم‌ها: 21 بر 25، 21 بر 25، 20 بر 25