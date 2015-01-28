«نارنج» به نگارخانه های شیراز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه نارنج عصر چهارشنبه با برپایی نمایشگاه نقاشی "مرضیه فخر" کار خود را آغاز کرد.

در آیین آغاز به کار این نگارخانه که در طبقه سوم مجموعه آفتاب فارس قرار دارد، کرییتور و کارشناس هنرهای تجسمی نگارخانه راه اندازی نگارخانه «نارنج» را فراهم کردن مسیری برای راه یافتن آثار هنری به گالری های بین المللی عنوان کرد و گفت: پیشرفتی که هنر معاصر ایران در 30 سال اخیر داشته این مجموعه را بر آن داشت تا برای جذب و معرفی هنرمندان به ویژه نسل جوان گامی برداشته شود.

مسعود نادر که پیش از این جوانانی از هنر معاصر ایران را به محافل هنری اروپا و آمریکا شناسانده است، بیان کرد: معرفی بخشی از هنرمندان جوان و با استعداد شیراز گامی است که گالری نارنج در پی آن قرار گرفته است.

گالری های بین المللی علاقه شدیدی به هنر معاصر ایران در میان جوانان نشان می دهند

وی با بیان اینکه گالری های بین المللی علاقه شدیدی به هنر معاصر ایران در میان جوانان خوش قریحه نشان می دهند، افزود: باید هنرمندان جوان ایرانی را در معرفی به جهان یاری کرد و به آنها امید داد زیرا هر چه بیشتر هنرمندان جوان را معرفی کنیم برای ایران جای بیشتری در دنیا باز می شود.

وی شیراز را یکی از مراکز مهم هنر در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: از آنجا که در شیراز نگارخانه حرفه ای به طور اندک وجود داشت با گروهی از علاقه مندان هنر معاصر اقدام به راه اندازی این نگارخانه کردیم.

نادر هدف از این اقدام را پیوند دادن هنرمندان این بخش از کشور با مراکز هنری و نگارخانه های تهران و خارج از کشور عنوان کرد و گفت: بخشی از کار این نگارخانه تسهیل در فروش آثار هنری جوانان به محافل داخلی و خارجی است.

شیراز این توانایی را دارد که به مرکز هنرهای تجسمی منطقه تبدیل شود

وی افزود: شیراز این توانایی را دارد که به مرکز هنرهای تجسمی منطقه تبدیل شود.

گالری گردان نگارخانه نارنج حضور چهره هایی چون محسن زارع عکاس و مرضیه فخر نقاش مدرنیست را از نمونه های این جوانان عنوان کرد و افزود: هرچه بیشتر پای گالری های بین المللی به شیراز باز شود می توان به این توانایی افزود.

وی با تاکید بر اینکه حراج هنری مبحثی کاملا حرفه ای است، افزود: حراج آثار هنری کار گالری داران نیست، این کار بر اساس شیوه ای حرفه ای و نمایشی انجام می شود.

در این آیین مرضیه فخر که با 9 اثر در این نگارخانه نمایشگاهی از نقاشی های مدرن خود را برپا کرده، نیز گفت: سبک این آثار شخصی است و بر اساس تصورات و خواب و خیال ترسیم شده است.

این نقاش جوان افزود: استفاده از فضای رئالیستی فاخر در این نقاشی های مورد نظر بوده است تا فضایی دیدنی را برای بیننده رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه هریک از آثار این نمایشگاه که با عنوان «طبیعت بی جان، جادوی حقیقت» برگزار می شود زبان خاص خود را دارند، گفت: این آثار حاصل یکسال کار روی این موضوع است و برخی از آن ها برای این نمایشگاه به خاطر شیراز انتخاب شده است.

وی که از سال 90 با گالری آرام تهران کار خود را آغاز کرده تکنیک این آثار را رنگ روغن عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه گزیده ای از کارهای سال های اخیر قرار گرفته است.

نگارخانه نارنج عصر جمعه از ساعت 16 تا 20 با آثاری از مرضیه فخر کار خود را آغاز می کند.