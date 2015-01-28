ظرفیت گردش مالی محمودآباد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه چهارشنبه در جمع دهیاران شهرستان گفت: درارتباط با منابع مالی شهرداری ۱۰۱ پرونده مالیاتی شهرک صنعتی به محمودآباد منتقل و ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان ارزش افزوده به حساب شهرداریهای ما می رود این حق ما بود که درجیب شهرهای همسایه می رفت.

فرزانه با انتقاد از برخی دهیاران که تمام تلاش خود را صرف صدور پروانه کرده و از ظرفیت های دیگر روستا غافلند خواستار توجه به صنایع بومی شده و اعلام داشت: ما از صنایع بومی و دستی خود که می توانند ظرفیت بزرگی برای شهرستان باشند فاصله گرفتیم و خیلی از دهیاری های ما فقط به دنبال صدور پروانه هستند، در صورتی که فقط یکی از وظایف آن ها صدور پروانه است و برای ایجاد اشتغال توجه به صنایع دستی ضروری است.

فرماندار محمودآباد ایجاد مراکز فنی و حرفه ای را برای احیا صنایع بومی ضروری دانست و افزود: یکی از مشکلات ما عدم وجود مراکز آموزش فنی وحرفه ای است و از طریق مدیر عامل شهرکهای صنعتی ۲۰۰ متر زمین در شهرک صنعتی محمودآباد گرفتیم که با پیگیری های بخشداری ها از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، مرکزی برای آموزش در آنجا احداث خواهد شد.

فرزانه اشتغال را یکی از مهمترین مشکلات جوانان نامید و با اشاره به حجم بالای متقاضیان کار در محمودآبا عنوان داشت: روزانه ۵۰نفر متقاضی اشتغال داریم که با توجه به تعطیلی واحدهای تولیدی شهرستان امری طبیعی است و لازم است برای برآورده کردن انتظارات جوانان خود به ظرفیت های صنایع دستی برگشت کنیم.

فرماندار محمودآباد با اشاره به صحبتهای بخشداران گفت: ما در روستاههای خود ظرفیتهای بزرگ تفریحی، ورزشی داریم و اگر بازگشت سرمایه تضمین و کشاورزان توجیه شوند قطعا آنها حاضرخواهند بود زمینهای خود را دراین حوزه وارد کنند، ضمن آنکه باید از ظرفیتهای دستگاههای دولتی مثل منابع طبیعی استفاده شود.

وی خواستار حفظ معماری بومی روستاها شد وتاکید کرد: اگر خواهان حفظ بافت سنتی روستاها هستیم باید شرایط را برای کشاورزان مهیا کنیم زیرا امروز کشاورزان ما به خرده مالک تبدیل شدند زمینهای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد وباید درحوزه های دیگر فعال شویم.

تهیه طرح هادی نقشه راه روستا

فرزانه با انتقاد از بنیاد مسکن که دهیاریها را مرجع صدور پروانه قرارداد اظهار داشت: بنیاد مسکن با اینکار عیار شما را به مردم نشان داد که نمی توانند مرجع صدور پروانه باشند حتی درتهیه طرح شما را دلسوز ندید.

وی با بیان اینکه بارها دهیاران را مظلوم دانسته و برلزوم شرکت آنان درکلاسهای آموزشی تاکید کرد.