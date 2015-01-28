به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و پدیده مشهد که شامگاه چهارشنبه در باشگاه صبای قم برگزار شد اظهار داشت: لیگ بر‌تر با وقفه بلندمدتی وبرو بود و حالا پس از این توقف طولانی، آغاز دوباره لیگ با چالش‌هایی برای همه تیم‌ها همراه است و بدیهی است که ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد اما این ناهماهنگی‌ها به مرور حل می‌شود.

وی افزود: در جزیره کیش اردوی خوبی برگزار کردیم و تمرینات بسیار خوبی داشتیم البته نقطه ضعف این اردو این بود که زمانی در کیش حاصر شدیم که تیم‌های لیگ برتری کیش را ترک کرده بودند و لیگ یکی‌ها در کیش بودند اما به طور کلی این اردو برای ما بسیار مفید بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم درباره نقل و انتقالات این تیم گفت: بازیکنان صبا با توجه به بضاعت این تیم جذب شده‌اند و نفرات خوبی به صبا آمده‌اند اما برای اینکه هماهنگ‌تر شویم و شرایط تیمی خوبی پیدا کنیم باید صبر داشته باشیم.

تارتار در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا بازیکنان مسن برای خط دفاعی صبا جذب شده‌اند به اشتباه سن کوشکی مدافع تازه وارد ۳۱ ساله این تیم را ۲۵ سال عنوان کرد و گفت: بازیکنان ما مسن نیستند و یکی از آن‌ها ۲۹ ساله و یکی ۲۵ ساله است.

وی درباره جدایی مهاجم برزیلی صبای قم عنوان کرد: مارکو با باشگاه توافقی انجام داده بود و با رضایت خاطر جدا شد زیرا مشکلاتی داشت که نمی‌توانست در ایران زندگی کند و ترجیح داد به کشورش برگردد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به مصدومان تیمش تصریح کرد: مصدومیت بازیکنان ما یکی از مشکلات جدی ماست و ابوالفضل ابراهیمی و آمبونو آچیله از قبل مصدوم بودند البته یکی دو مصدوم جزئی داریم به ممکن است به بازی فردا برسند اما محروم نداریم.

تارتار افزود: پدیده در نیم فصل نخست بازی‌های باکیفیتی را پشت سر گذاشت و نفرات خوبی را در نیم فصل جذب کرده و می‌دانیم که گرفتن ۳ امتیاز از بازی فردا سخت است اما امیدوارم در بازی فردا با ارائه یک بازی خوب و هدفمند ۳ امتیاز بازی را به دست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم درباره انتقاداتی که برخی مربیان لیگ برتری به کارلوس کی‌روش وارد کرده‌اند خاطرنشان کرد: عقیده من این است که همه مربیان باید حرمت یکدیگر را نگه دارند و من کاری به کی روش یا مربی وطنی ندارم اما با نظر من است که با تعامل می‌شود برای فوتبال کارهای بزرگی انجام داد اما با انتقاد بی‌مورد یا حرمت شکنی نمی‌توانیم به جایی برسیم.