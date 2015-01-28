آمار ماندگاری مسافران نوروزی برازنده گلستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: معمولا همه ساله در ایام نزدیک به سال جدید، جلسه ستاد تسهیلات سفر برای اینکه بتواند پاسخگوی نیاز مسافران نوروزی باشد تشکیل می شود.

مروتی به وظایف این ستاد اشاره کرد و افزود: باتوجه به آزمون و خطاهایی که سال گذشته در این راستا انجام شد، تقریبا همه دستگاه ها به وظایف خود آشنا هستند.

وی افزود: تکلیف پروژه های عمرانی در استان مشخص است و همه ما از وضعیت اعتبار پروژه ها آگاه هستیم و نمی توانیم فراهم نبودن زیرساخت ها را به عنوان گلایه از یکدیگر مطرح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظار استانداری گلستان این است که از امکانات و فضای موجود نهایت استفاده را ببریم و با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم شرایط لازم برای استقبال از فصل بهار را فراهم کنیم.

قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان بیان کرد: سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت و ما تا جایی که توانستیم عملکرد هر حوزه را نشان دادیم و تلاش کردیم تاحدودی مانگاری مسافر در استان را ایجاد کنیم.

مروتی به استفاده از همه ظرفیت های استانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امروز از همه مسئولان ستاد اجرایی دعوت کرده ایم تا ایده ها و طرح های خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن زمینه برای ماندگاری مسافر نوروزی با توجه به وضع موجود در استان بیان کنند.

وی خاطرنشان کرد: آمار ماندگاری مسافران نوروزی در گلستان برازنده مردم و این استان سرسبز که به نگارستان ایران معروف است، نیست و باید یک رویکرد ویژه ای امسال داشته باشیم.

وی همچنین از دستگاه های ستاد اجرایی درخواست کرد: باتوجه به سیاست ها و ساختارهایی که دولت پیش گرفته است و به کارگیری بخش خصوصی و باتوجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی، راهکارهای خود را بیان کنید.