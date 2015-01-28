مهیار مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس گفت: سه بازیکن به علت مصدومیت در دیدار روز جمعه مقابل دوب‌آهن غایب هستند.

وی افزود: متاسفانه پیام صادقیان در آخرین جلسه تمرینی ما دچار آسیب دیدگی شد که ما در صدد آن بودیم که او را به این مسابقه برسانیم. اما طبق آخرین معایناتی که داشتیم تشخیص دادیم برای اینکه مصدومیت وی تشدید نشود از او در این مسابقه استفاده نکنیم.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: رضا نورمحمدی هم در آخرین دیدار تدارکاتی ما در اردوی امارات مصدوم شد که فعلا در حال انجام کار‌های مربوط به درمان او هستیم و فعلا از او هم نمی‌توانیم استفاده کنیم.

مهدی جعفرپور دیگر بازیکن مصدوم ما است که او هم مراحل مربوط به درمانش را دنبال می‌کند.

وی در پایان افزود: بعد از بازی با ذوب آهن دوباره مراحل درمان مصدومان را از سر خواهیم گرفت و مشخص خواهد شد که این بازیکنان از چه زمانی می‌توانند به تیم ملحق شوند.