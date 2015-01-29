به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی نشر ایران و تاجیکستان به همت انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بعدازظهر چهارشنبه ۸ بهمن در محل موزه فرش ایران برگزار شد.

در این نشست و پس از خوش آمد گویی مجتهد شبستری رئیس هیات مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به ناشران ایران و تاجیک حاضر در جلسه، ساغروانی مدیر انتشارات هرمس در سخنانی با بیان اینکه زبان فارسی در حال حاضر یکی از بهترین دوره‌های خود را سپری می‌کند بر لزوم توجه بیشتر به امکانات و ظرفیت های فرهنگی تاجیکستان از سوی ناشران ایرانی تاکید کرد و گفت: ما ناشران ایرانی در حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی، ادبیات، رمان، نقد ادبی و همچنین فرهنگ‌های دوزبانه، آثار بسیار مهمی منتشر کرده‌ایم که این کتاب‌ها می‌تواند در تاجیکستان بسیار مورد استفاده باشد و حتی به تقویت زبان فارسی در این کشور کمک کند.

وی همچنین پیشنهاد برگزاری جلسات نقدو بررسی آثار ناشران ایرانی در تاجیکستان و نیز برپایی کارگاه‌های آموزشی با حضور متخصصین حرفه‌ای حوزه نشر در این کشور ارائه و بر لزوم توجه بیشتر ناشران ایران و تاجیک سینما و موسیقی این دو کشور تاکید کرد.

مخاطب خودمان را در تاجیکستان نمی‌شناسیم

در ادامه اسماعیلی مدیر سابق نشریه کتاب‌ ماه تاریخ و جغرافیا و از مدیران فرهنگی فعلی دانشگاه آزاد که سال‌ها در تاجیکستان به فعالیت فرهنگی مشغول بوده، با استناد به تجربه‌های خود گفت: مادامی که تکلیف مسائل اساسی مانند نیروی انسانی، مخاطب شناسی و نیز مفاهمه بین محافل فرهنگی ایران و تاجیکستان مشخص نشود، وضعیت نشر ایران در این کشور بلاتکلیف خواهد بود.

وی با بیان اینکه متأسفانه ما مخاطب خودمان را در تاجیکستان نمی‌شناسیم یادآور شد: باید این ذهنیت را که تاجیک ها برادر کوچکتر ما هستند، از ذهن خودمان پاک کنیم و با بالا به آنها نگاه نکنیم.

وی در عین حال اهدای کتاب در دوره‌های قبلی مسئولان فرهنگی ایران در تاجیکستان به مراکز فرهنگی این کشور را، موجب متوقع شدن شهروندان تاجیک در این خصوص ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه آنقدر کتاب به صورت ارزان و همچنین هدیه از ایران به تاجیکستان رفته که الان این حس در آنجا بوجود آمده که کتابی که از ایران می‌آید، حتما باید رایگان به دست ما برسد. این ذهنیت باید از سوی تاجیک‌ها تغییر کند.

در این نشست همچنین محمدحسن قریبی که کتابی در خصوص خط سیریلیک نوشته است در سخنانی گفت: کتاب‌هایی که در حوزه ادبیات بومی تاجیکستان از سوی نویسندگان ایرانی نوشته شده، همواره در این کشور با استقبال روبرو شده است.

وی گفت: متولیان حوزه نشر در تاجیکستان اکثرا دولتی بوده‌اند و رشته‌های تحصیلی آنها نیز غالبا علوم انسانی، تلاش کرد دلیل این مسئله را که کتاب‌های علمی ایران در این کشور بازار و مخاطبی پیدا نمی‌کند، توضیح دهد.

رسولی دبیر انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مدیر انتشتارات «آهنگ قلم در مشهد» هم به ارائه تجربیات خود از چند دوره حضور در نمایشگاه‌های کتاب تاجیکستان پرداخت.

وی همچنین از واگذاری امتیاز انتشارات متبوعش پس از سالها فعالیت خبر داد.