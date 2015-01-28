درک نیازهای جامعه از ضروریات تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفاری، عصر چهارشنبه در کارگاه پایان نامه نویسی طلاب سطح 3 مدارس علمیه مازندران در بابل با اشاره به اینکه اولین شورای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران در کشور در مازندران شکل گرفت، اظهار داشت : ضرورت دارد ما به حوزه تحقیق و پژوهش خودمان نظامی خاص و علمی ببخشیم همان گونه که حوزه های علمیه با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را داشت، امروز نیز حوزه های علمیه باید با تکنیک ها و علوم در این امر فعالیت بیش از پیش داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد بنیان ما مرسوس باشد این امر با تفکر در قرآن محقق خواهد شود، ادامه داد: امروز و در همه روزگار تنها راه رستگاری بشر رساندن زلال کلام وحی به مردم است که این امر به دست پیروان مکتب اهل بیت(ع) محقق خواهد شد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران مازندران با اشاره به اینکه زبان آمار و آنچه که از آن بیان می شود در باب فعالیت های حوزه های علمیه خواهران، خوشحال کننده است، عنوان کرد: تاکنون بیش از 60هزار نفر از طلبه های خواهر حوزه های علمیه فارغ التحصیل شدند و در زمان کنونی نیز 70هزار نفر در حال تحصیل در مدارس علمیه هستند.

غفاری ضمن اشاره به اینکه حرکت بیداری اسلامی در دنیا آغاز شده است، اظهار کرد: دشمن برخلاف گذشته با بهره گیری از فضای علمی و فضای مجازی و در قالب جنگ نرم رو در روی ما ایستاده است؛ بر اساس بررسی های صورت گرفته سرانه هر یک از انسان های روی زمین 8 گیگابایت اطلاعات از انواع و افکار مختلف است.

وی با اشاره به اینکه سهم حوزیان در حجمه اطلاعات در دنیا مشخص نیست، افزود: غالب این اطلاعات کیان جامعه را در نظر دارد، لذا نیاز است تا بیش از پیش در این زمینه کار و فعالیت شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران مازندران ضمن اشاره به ضرورت درک درست از ظرفیت های حوزه علمیه، تصریح کرد: بانوان نیمی از جمعیت جامعه و زیر ساخت اخلاق، فهم و درک جامعه را شکل می دهند.

وی با اشاره به اینکه رسالت حوزه های علمیه طبیب دوار بودن به معنای بیان و حل سوالات دینی است، افزود: حوزه های علمیه در خط مقدم درک اخلاق و فهم در جامعه هستند لذا باید آمدگی لازم در امور مختلف را داشته باشد.

غفاری با اشاره به اینکه دین اسلام توان پاسخ گویی به تمام افکار و نحله های دنیا را دارد، خاطرنشان کرد: راه دریافت این درک و اندیشه جز با تفکر و پژوهش در امر دین نیست، اما متاسفانه طلبه ما و آموزش و پرورش ما با امر پژوهش بیگانه هستند.