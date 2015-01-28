  1. استانها
  2. سمنان
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۱۵

فدایی:

مراکز درمانی شهرهای کوچک با کمک خیران همان منطقه تکمیل می شود

مراکز درمانی شهرهای کوچک با کمک خیران همان منطقه تکمیل می شود

گرمسار - معاون مجمع خیرین سلامت کشور با اشاره به توسعه و تکمیل مراکز درمانی در شهرهای کوچک با کمک خیران همان منطقه گفت: امیدواریم با مشارکت مردم امکانت درمانی مورد نیاز در ایوانکی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم فدایی اسلام عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات درمانی شهر ایوانکی شهرستان گرمسار از اجرای بیش از دو هزار و ۵۷۰ طرح در زمینه بهداشت و درمان با مشارکت خیرین در کشور خبر داد و اظهار داشت: خیران برای اجرای این طرح ها بیش از ۲۶ هزار میلیارد هزینه کرده اند.

وی تصریح کرد:  این طرح ها در بخش ساخت و تکمیل فضاهای درمانی و خرید تجهیزات پزشکی است.

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز طرح جامع سلامت را موفقیت آمیز دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای بهتر اجرا شدن این طرح به دولت کمک می کند.

غلامرضا کاتب در خاتمه افزود: به دلیل اجرای موفق طرح سلامت اعتبارات بهداشت و درمان در بودجه سال ۹۴ نیز مطلوب پیش بینی شده است.

کد مطلب 2477440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها