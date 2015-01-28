مراکز درمانی شهرهای کوچک با کمک خیران همان منطقه تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم فدایی اسلام عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات درمانی شهر ایوانکی شهرستان گرمسار از اجرای بیش از دو هزار و ۵۷۰ طرح در زمینه بهداشت و درمان با مشارکت خیرین در کشور خبر داد و اظهار داشت: خیران برای اجرای این طرح ها بیش از ۲۶ هزار میلیارد هزینه کرده اند.

وی تصریح کرد: این طرح ها در بخش ساخت و تکمیل فضاهای درمانی و خرید تجهیزات پزشکی است.

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز طرح جامع سلامت را موفقیت آمیز دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای بهتر اجرا شدن این طرح به دولت کمک می کند.

غلامرضا کاتب در خاتمه افزود: به دلیل اجرای موفق طرح سلامت اعتبارات بهداشت و درمان در بودجه سال ۹۴ نیز مطلوب پیش بینی شده است.