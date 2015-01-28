مهدیشهر با برگزاری اجلاسیه شهدا، سهم بزرگی در جهاد فرهنگی ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری عصر چهارشنبه در خلال بازدید از ستاد اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر با اشاره به برگزاری این اجلاسیه در سال اقتصاد و فرهنگ افزود: این شهرستان با برگزاری این اجلاسیه به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی، سهم بزرگی را در جهاد فرهنگی ایفا خواهد کرد.

وی همزمانی برگزاری اجلاسیه شهدای مهدیشهر با ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: مردم ولایتمدار و شهید پرور مهدیشهر تا پای جان پای آرمان های انقلاب و شهدا ایستاده اند و اجازه نخواهند داد بدخواهان و دشمنان، خونی که پای این نظام ریخته شده است را پایمال کنند.

فرماندار شهرستان مهدیشهر اجلاسیه شهدای مهدیشهر را نقطه عطفی در تاریخ و فرهنگ این شهرستان دانست و افزود: مردم شهرستان با همیاری و مشارکت عظیم خود در این اجلاسیه بزرگ، برگ زرین دیگری را برای خود رقم زده و ثابت خواهند کرد فرهنگ ایثار و شهادت در این دیار همیشه زنده است.

قنبری، اجلاسیه شهدا را فرصت بسیار مناسبی برای ترویج هر چه بیشتر و بهتر سبک زندگی شهدا بیان کرد و ادامه داد: در این اجلاسیه باید آن بخش از شخصیت والای شهدای این منطقه که مغفول مانده است برای دیگران تبیین و بازشناسانده شود.

وی، شهدا را چشم و چراغ جامعه معرفی کرد و گفت: همیشه باید یاد و نام و خاطره شهدا در فضای جامعه آکنده شود.

جانشین ستاد اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه برای پیدا کردن راه درست باید به سراغ شهدا رفت تصریح کرد: اگر شهدا را الگوی زندگی و اعمال خود قرار دهیم قطعا بر تمامی مشکلات فائق خواهیم آمد.

قنبری در خاتمه، با بیان اینکه همه باید خود را خادم شهدا بدانیم، خواستار همکاری هر چه بیشتر و بهتر نهادها و دستگاه های اجرایی شهرستان مهدیشهر در هر چه باشکوهتر برگزار شدن بزرگترین رویداد فرهنگی شهرستان شد تا ذره ای از دین خود را به شهدا ادا کرده باشند.