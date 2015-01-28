۱۲ میلیارد تومان تسهیلات خسارت برف ۹۲ در چالوس تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ناصر زندی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی موانع و مشکلات جذب تسهیلات بحران برف سال ۹۲ شهرستان چالوس که با حضور مدیر جهاد کشاورزی چالوس و روئسای بانک‌های کشاورزی، ملت، تجارت و صادرات چالوس برگزار شد، گفت: بحران برف ۹۲ مشکلات زیادی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، منازل مسکونی و اماکن تجاری شهرستان چالوس برجای گذاشت.

فرماندار چالوس با اشاره به برآورد خسارت‌های حاصله از سوی مسئولان مربوطه و ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس افزود: با توجه به اینکه مصوبه‌ای برای خسارت برف در بخش کشاورزی از سوی دولت اتخاذ نشده بود بنابر این بخش ماند و خسارت‌دیدگان از دریافت تسهیلات محروم شدند.

وی خاطر‌نشان کرد: بیشترین تسهیلات در زمینه خسارت به منازل اختصاص یافت که پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان وام بلاعوض و اعطای ایرانیت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به خسارت‌دیدگان از جمله این امکانات است.

وی خاطر نشان کرد: دولت مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان تسهیلات به خسارت دیدگان در بخش منازل مسکونی اختصاص داد که درصد بالایی از آن اجرایی شد.

فرماندار چالوس با نگرانی اصلی در زمینه جبران خسارت کشاورزان گفت: خسارت به باغات مرکبات و گلخانه‌ها در بحران برف سال گذشته سبب شد تا امسال نیز کشاورزان این منطقه در زمینه تولیدات خود ضرر کنند که این امر ما بر آن داشت تا به پیگیری جدی در زمینه جبران خسارت این قشر بپردازیم.

زندی خاطر‌نشان کرد: پس از ابلاغ به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات به کشاورزان خسارت‌دیده، بانک کشاورزی تنها بانکی است که به تعهدات خود عمل کرد و در ظرف مدت کوتاهی تسهیلات را پرداخت کرد.

فرماندار چالوس با نارضایتی از عملکرد ضعیف برخی از مدیران استانی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان خسارت‌دیده افزود: با توجه به اینکه در آستانه سالگرد بحران برف بهمن ۹۲ در شهرستان چالوس هستیم اما متاسفانه اقدام جدی از سوی دستگاه‌های مرتبط جهت پرداخت تسهیلات و کمک به آنان به صورت کامل محقق نشد.

زندی اظهار داشت: از میان بانک‌های عامل اعطای تسهیلات به کشاورزان خسارت‌دیده، بانک ملت به دلیل انعکاس پرونده‌های متقاضیان به مرکز استان که روند پرداخت وام را طولانی می‌کند، عدم قبول وثیقه‌های بیش از ۱۵ میلیون تومان و تاکید بر پرداخت اقساط به‌صورت ماهانه از سوی کشاورزان تاکنون هیچ‌گونه تسهیلات بانکی را در اختیار متقاضیان قرار نداد که خواستار بررسی جدی این موضوع هستیم.

فرماندار چالوس در پایان گفت: با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه حکومت مردمی است و مردم نیز مسئولین را به چشم یک نظام می‌بینند بنابراین مدیران نیز باید طوری با متقاضیان برخورد کنند که رضایت مردم جلب شود

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: کشاورزی مهم‌ترین قطب صنعتی جامعه است و همه ما به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم حیات خود را مدیون دستان کشاورزان هستیم.

یزدانقلی خزایی بر حمایت همه جانبه از کشاورزان تاکید کرد وگفت: با وجود اینکه در آستانه سالگرد بحران برف سال گذشته در شهرستان چالوس هستیم اما هنوز بسیاری از کشاورزان خسارت‌دیده از تسهیلات لازم برای جبران خسارت‌ها بهره‌ای نبردند.

وی افزود: در بخش کشاورزی خسارات. آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی پنهان است و در اثر گذشت زمان میزان خسارت واقعی مشخص می‌شود بنابراین جدی گرفتن خسارات در این بخش ضروری است.

خزایی با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی تولیدات و محصولات کشاورزی در شهرستان چالوس خاطر نشان کرد: با توجه به خسارت سنگین برف سال گذشته در حوزه باغات، شکستگی درختان، نابودی محصولات و تخریب گلخانه‌ها و گیاهان شاهد کاهش محصولات کشاورزی در این منطقه هستیم.

وی تصریح کرد: در شهرستان چالوس بیش از ۷۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از بحران برف را در حوزه‌های مختلف شاهد بودیم.

خزایی در خصوص اعتبار در در نظر گرفته برف چالوس اظهار داشت: در مجموع ۳.۴ درصد از سهمیه کل استان مازندران به شهرستان چالوس اختصاص یافت که مبلغ ریالی آن ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است و از این رقم نیز ۲۵ درصد به شهرستان کلاردشت اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پرداخت تسهیلات تفاوت‌هایی بین متقاضیان ایجاد شده است اضافه کرد: در زمینه پذیرش کشاورز در بانک‌ها تفاوت‌هایی بین متقاضیان ایجاد شد که آنان احساس کردند این امر سلیقه‌ای است و این موضوع سبب دلسردی کشاورزان خسارت‌دیده می‌شود.

خزایی تصریح کرد: از ۹‌هزار و ۱۲۴ کشاورز آسیب‌دیده تنها دو هزار نفر برای دریافت تسهیلات انتخاب شدند و این تفاوت سطح انتخاب در زمینه پرداخت تسهیلات مشکل‌آفرین شد.

رئیس جهاد کشاورزی چالوس در پایان گفت: همه ما مدیون دستان پینه‌بسته کشاورزان هستیم پس باید تمام سعی خود را برای آرامش این قشر تاثیرگذار جامعه هستیم.