امام(ره) استكبار ستیزی و استقلال خواهی را به ما آموخت

به گزار خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل که اعضای هیات دولت نیز وی را همراهی می کردند، عید بزرگ دهه فجر و سرآغاز سی و هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران و به بیت مكرم حضرت امام راحل تبریک گفت.

رییس جمهوری اظهارداشت:در آستانه دهه مبارك فجر و دوازدهم بهمن سالروز ورود امام(ره) به كشور هستیم و این روز برای مردم ایران بسیار مهم بود كه هم محبوبشان به وطن باز می گردد و هم در برابر دشمنی كه نمی خواست هرگز نام، كلام و خط امام در جامعه ما حاكم باشد، ملت ایران با قدرت توانست راه را برای ورود امام به كشور باز كند.

روحانی گفت: دوازدهم بهمن، دوازدهم فروردین را آفرید و نظام جمهوری اسلامی ایران را ثبات بخشید و به دنبال آن، دوازدهم آذر رسید که قانون اساسی از سوی ملت ایران از تصویب گذشت و راه و مسیر آینده برای ملت و كشور باز شد.

رییس جمهوری افزود: دشمن درصدد بود با زندانی كردن امام، با حصر امام و در دورانی با تبعید حدود ۱۵ ساله ایشان،اجازه ندهد نهضت اسلامی به پیروزی برسد.

روحانی خاطرنشان كرد: در دوره ای دشمن می خواست با تبعید، امام را از تضعیف كند اما آن تبعید و هجرت، تبدیل به قدرت شد و حضرت امام (ره) به حق امام مردم و امام همه انقلابیون و مسلمانان شدند و مسیر هدایت جامعه را در دست گرفتند.

رییس جمهوری با بیان اینكه امام مسیر هدایت نهضت اسلامی و جامعه را در سایه اجتهاد پویا توانستند به پیروزی برسانند گفت: اجتهاد امام ، اجتهادی مستمر، پویا و دائمی است و با این اجتهاد است كه انقلاب ما همیشه زنده و نو خواهد بود.

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روحانی گفت: امام شخصیتی بود كه در سایه اجتهادش برای همگان روشن ساخت كه رای مردم مشروعیت دارد و باید به حقوق مردم احترام گذاشت و زنان حق حضور و حق رای دارند.

رییس جمهوری با بیان اینكه امام راحل در سایه اجتهادشان مصلحت و قدرت دولت اسلامی را تبیین و ترسیم كردند، اظهار داشت: امام در سخت ترین شرایط امنیتی كشور، فرمان هشت ماده ای را صادر كردند و حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم را برای همه تبیین و روشن نمودند.

روحانی گفت: حضرت امام مجتهدی بودند كه با خانه نشینی، گوشه گیری و عافیت طلبی همواره مخالف بودند و راهش هم با مفسدان و ظالمان هم با كسانی که مسیر تحجر و جمود را انتخاب کرده بودند ، فاصله داشت. امام راه و مسیر صحیح زندگی و راه اعتدال، پیشرفت و توسعه را به همگان آموختند.

رییس جمهوری اضافه كرد: امام در مقاطع مختلف در برابر استبداد و استكبار ایستادگی کرده و استكبار ستیزی و استقلال خواهی را به ما آموختند و شهامت آن را هم داشتند، در روزی که ضرورت و لازم بود، راه صلح را برگزیند و مسیر توسعه کشور را در مسیر، ثبات و امنیت ادامه دهند.

روحانی گفت: حضرت امام (ره) همان شخصیتی بود كه روزی كه لازم شد بحث زمان و مکان در اجتهاد را مطرح كرد، اجتهاد امام، اجتهاد اصلاح طلبی اصولگرایانه و تحول خواهی سنت گرایانه و اجتهاد انقلاب دولت ساز بود و روزی كه لازم بود با این اجتهاد انقلاب كرد و پس از آن با همان اجتهاد، نظام اسلامی را استقرار بخشید و با همان اجتهاد، راه تحول و توسعه جامعه را پیش پای ما گذاشتند.

رییس جمهوری اظهار داشت:امروز آنچه مهم است و باید همواره به یاد داشته باشیم آن است كه مسیری را كه امام به ما یاد داده اند،ادامه دهیم و باید توجه داشت كه آثار امام به كلام و کلمات امام محدود نمی شود و نباید مصداق ها را اصل قرار داد بلكه باید ملاك ها را اصل قرار دهیم و ببینیم اگر امروز امام پیش ما حضور داشتند، چه می کردند و به ما چه می فرمودند.

روحانی تصریح كرد: همواره باید خود را در محضر امام راحل ببینیم و راه اجتهاد امام را با ملاك هایی كه در اختیارمان گذاشتند، ادامه دهیم و نباید خودمان را همانند متحجرین در برخی كلمات بی روح محصور كنیم بلكه باید هدف ، مسیر و خط واقعی امام را بشناسیم و همان راه را ادامه دهیم.

رییس جمهوری در ادامه اهمیت و ضرورت حضور با نشاط مردم در ایام دهه فجر و مخصوصاً ۲۲ بهمن را مورد تاكید قرار داد و گفت: از همه مردم می خواهم در تمام ایام دهه فجر با نشاط و پرشور باشند. چرا كه دهه فجر همواره دهه تحول، پیشرفت و پیروزی برای ملت ایران بوده است مخصوصا روز ۲۲ بهمن همه مردم به خیابان ها بیایند هر كس با هر طرز تفكری كه دارد و به هر جناحی كه تعلق دارد و از هر قوم و فرهنگی است بداند كه انقلاب اسلامی از آن همه ملت ایران است و ۲۲ بهمن روز جشن ملی تمام ایرانیان می باشد.

روحانی تصریح كرد: ۲۲ بهمن امسال مردم با حضور پرشور تر خود نسبت به سالهای گذشته به صحنه بیایند تا قدرتمان را به رخ جهانیان بكشانیم.

رییس جمهوری و اعضای هیات دولت در ابتدای حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت كردند.

در این مراسم كه حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی رئیس تولیت آستان امام خمینی(ره) نیز حضور داشت، حجت‌الاسلام حسن روحانی و اعضای هیات وزیران با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنین با حضور در مزار شهدای هفتم تیر و شهدای هشتم شهریور و نیز گلزار شهدای بهشت زهرا، با قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام كردند.