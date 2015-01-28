۴۴۰ پروژه عمرانی در استان قزوین نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی که عصر چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد گفت: از همکاری رسانه های گروهی استان در انعکاس مطلوب دستاوردهای نظام اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی تقدیر می کنیم و از جدیت آنها در کار سپاسگزاریم.

حبیبی افزود: علیرغم محدودیت های مالی و اعتباری خوشبختانه کارهای عمرانی با جدیت دنبال می شود و مطالبات استان در سطح ملی نیز قابل قبول است.

این مسئول تصریح کرد: در یک سال گذشته دو جلسه مهم با ریاست قوه مقننه برگزار شده تا مشکلات اساسی استان را پیگیری و حل کنیم که خوشبختانه به مصوبات ارزشمندی بویژه در حوزه آب رسیده ایم.

وی یادآورشد: در حوزه عمرانی کارهای خوبی انجام شده که بازشدن گره زمین های اوقافی در اولوند بعد از ۲۵ سال خبر خوشی برای مردم بود که مشکلات پنج هزار خانوار را برطرف کرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: جانمایی برای ساخت ۱۷ مسجد با همراهی دستگاههای اجرایی و بررسی مشکلات مردم در مساجد، تشکیل اتاق فکر آّ، کاهش تلفات جاده ای و آغاز عملیات اجرایی سد نهب و بالاخانلو با پیشرفت مناسب از جمله کارهای انجام شده است.

این مسئول گفت: ساخت زائرسرای کاروان راهیان نور با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی با ایجاد منابع مالی در ستاد ساماندهی امامزاده حسین(ع) و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی، زیرسازی جاده های روستایی، گازرسانی به شهرک صنعتی خرمدشت و آبگرم، بازدید از ۱۹ بخش استان و بهره گیری از انرژی های نو و عملیات اجرایی پرتو دهی انرژِدر کنار شتابگر ملی، تعیین تکلیف راه آهن قزوین به قم و تلاش برای گرفتن ردیف اجرایی، ساماندهی پسماندهای خانگی، بیمارستانی و عفونی، مهمترین کارهای استان در چندسال اخیر است.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: ۱۰ پروژه شاخص استان آماده افتتاح و کلنگ زنی است که احداث مجتمع های آّ درمانی کلنگ زنی خواهد شد.

حبیبی در ادامه از پروژه های نیمه تمام هم خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر ۴۴۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که تکمیل شدن آن به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.