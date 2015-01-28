شهرداری زاهدان بار دیگر مغلوب میزبان خود شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شهرداری در این دیدار روز خوبی نداشت و در ابتدای بازی با چندین امتیاز از تیم ته جدولی ارتعاشات صنعتی عقب افتاد.

در ادامه این بازی که در قالب دوازدهمین هفته از این دور از رقابت ها در جریان بود ، تلاش بازیکنان شهرداری نتیجه نداد و در نهایت نماینده زاهدان با نتیجه سه بر دو بازی را در زمین خود به تیم ته جدولی ارتعاشات صنعتی تهران واگذار کرد.

این باخت کار تیم والیبال شهرداری زاهدان را برای صعود به مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال سخت کرد به طوری که نماینده سیستان و بلوچستان باید خارج از استان دو بازی باقی مانده خود را انجام دهد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری زاهدان در پایان این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر نبود تمرین منظم و کافی و به هم ریختگی روحی و روانی بازیکنان در پی تاخیر 2 ماهه اقساط قرار دادشان را مهم ترین علت باخت در این بازی عنوان کرد.

جبار قوچان نژاد افزود: امید است با همدلی کلی در سیستان و بلوچستان و تمرکز بیشتر دو بازی آینده را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا بتوانیم در مرحله پلی آف بار دیگر به مصاف حریفان برویم.



به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرداری زاهدان با تحمل این شکست در رده پنجم گروه هفت تیمی خود قرار گرفت.

