شرايط پرداخت بيمه بيكاري زنان متاهل اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اين دستورالعمل در صورتي كه بيمه شده زن متاهل باشد اماهيچكدام از افراد خانواده وي (شوهر ، فرزند، پدر و مادر) تحت تكفل وي نباشند، از نظر تعيين مدت استحقاق دريافت مقرري بعنوان متاهل منظور شده وليكن در زمان تعيين مبلغ مقرري 10 درصد افزايش مبلغ مقرري به ازا هر عائله در مورد وي محاسبه نخواهد شد.

بر اساس اين گزارش ، چنانچه بيمه شده زن داراي عائله تحت تكفل بوده و مدارك و مستندات آن نيز در پرونده فني وي موجود باشد در تعيين مدت استحقاق ، متكفل محسوب و به ازا هر يك از عائله تحت تكفل ( حداكثر 4 نفر ) 10 درصد حداقل دستمزد در زمان برقراري مقرري بيمه بيكاري به مقرري وي افزوده مي شود.

گفتني است ، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين سازمان تامين اجتماعي نيز نسبت به اصلاح سيستم مربوطه براي تفكيك بيمه شده زن متكفل و متاهل اقدام مي كند.