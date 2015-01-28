به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با آرمان های امام(ره) در آستانه ایام الله دهه فجر، با تبریک ایام دهه فجر به مردم، مقام معظم رهبری ورییس جمهور، اظهارداشت: تعبیر "امام" اولین بار در تاریخ سیاسی ایران توسط خود آقای دکتر روحانی به کار برده شد و این افتخار پیش از دولت تدبیر و امید برای رییس جمهور بوده و به عنوان یک نقطه و آرمان امیدبخش برای ملت ما باقی خواهد ‌ماند.

وی همچنین در خصوص شخصیت امام راحل یادآور شد: مرحوم شهید مطهری در همین روزها از پاریس به ایران بازگشتند و در پاسخ به سوالی در خصوص شخصیت امام گفتند که من در امام چهار ایمان دیدم؛ ایمان به خدا، ایمان به امت و مردم، ایمان به هدف و ایمان به راه و اگر کسی چهار ایمان مذکور را با خودش دارد، حتما پیروز است.

تولیت آستان امام خمینی (ره) گفت: انتظار ما از همه مسئولین در همه دوره‌ها به ویژه در این دوره که شاگردان امام بر مسند کار هستند، به کار بستن این چهار ایمان در دولت اسلامی است . ایمان به خدا، به عنوان رمز پیروزی؛ ایمان به مردم به عنوان بزرگ‌ترین پشتیبان نظام، و ایمان به هدف و راه.

سید حسن خمینی تصریح کرد: همه انتظار داریم در وجود این دولت و در تدابیر آن این چهار ایمان را به وضوح ببینیم و خوشحالیم که نتیجه این چهار ایمان شجاعتی پسندیده و همراه با تدبیر در دولت و در مجموعه حکومت اسلامی مان است. امیدواریم این چهار ایمان لحظه‌ای در دولت و رییس جمهور متزلزل نشود و پیشاپیش با ایشان در این امید شریک شویم که روزهای خوب و پر آوازه‌ای داشته باشیم.

یادگار امام گفت: جامعه ما انتظار حل مشکلاتش را دارد و همه ما انتظار تحقق این را داریم و این ناشی از تجربیاتی است که در دوستان دولت سراغ داریم.