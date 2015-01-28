دولت یونان کارمندان اخراج شده را به سر کار باز می گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، دولت چپگرای یونان از استخدام مجدد هزاران کارمند این کشور که در راستای سیاست های ریاضت اقتصادی تعدیل شده اند، خبر داد. «گیورگیوس کاتروگالوس» از وزیران کابینه جدید یونان این خبر را طی مصاحبه در یک شبکه تلویزیونی این کشور اعلام کرد.

این اقدام از جمله وعده های انتخاباتی «الکسیس چیپراس» رهبر ائتلاف چپگرای «سی ریزا» و بر اساس آن تمامی کارمندانی که در جریان اجرای طرح کاهش هزینه های جاری دولت از کار بر کنار شده اند، به مشاغل خود باز می گردند.

هنوز مشخص نیست شمار کارمندان اخراجی در این سال ها چند نفر است. این در حالی است که تنها در سال 2014 حدود 9 هزار و 500 نفر از کارکنان دستگاه های دولتی یونان تعدیل شده اند. دولت جدید یونان کار خود را در حالی آغاز کرده که با کسری بودجه میلیاردی مواجه است، در همین حال بسیاری از شهروندان یونانی به امید کاهش میزان مالیات پرداختی به دولت، به نامزدهای سی ریزا رای داده اند.