ضرورت طرح احداث بزرگراه در ساحل دریای خزر/ مازندران بهشت روی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار استاندار، مدیران و مسؤولان استان مازندران، با تأکید بر تجربیات اجرایی خود برای شمال کشور و نقش آنها در توسعه کشور، گفت: ظرفیت‌های شمال کشور به گونه‌ای است که اگر به آنها توجه شود، می‌تواند علاوه بر تحول همه جانبه در استان‌های شمالی موجب پیشرفت کشور نیز شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسعه و راه‌سازی را رگ حیاتی پیشرفت کشور دانست و بر اهمیت آن به منظور تسهیل در حمل‌ونقل و دسترسی آسان‌تر به استان‌های شمالی کشور تأکید کرد و گفت: در دوران دولت سازندگی، برای گسترش راه‌ها و بزرگراه‌ها برنامه‌های زیادی داشتیم که به دلیل عدم پیگیری در دولت‌های بعد، متأسفانه هنوز به سرانجام مناسب نرسیده است.

در این دیدار که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه به طرح احداث بزرگراه شرقی ـ غربی در طول ساحل دریای خزر اشاره کرد و گفت: می‌توان از مواد ساختمانی کف دریا برداشت و این بزرگراه را که چشم‌اندازی بسیار زیبا بین کوه و جنگل دارد، احداث کرد.

وی با ابراز نگرانی از مشکل تدریجی آب در کشور، به هدر رفتن نزولات جوّی و آب رودخانه‌‌های فصلی در کشور اشاره کرد و گفت: طرحی برای احداث کانال سراسری آب از غرب تا شرق استان‌های شمالی کشور داشتیم که اگر اجرایی می‌شد، کشاورزان مشکل خشکسالی، سیل و غرق آبی نداشتند، چون آب‌های رودهای جاری از ارتفاعات البرز در آن کانال وارد و در هر منطقه به اندازه نیاز برداشت می‌شد و علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب، می‌توانست دشت‌های وسیع گرگان را نیز زیر کشت ببرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان نقش بزرگراه‌ها در حمل‌ونقل کالاها و جذب گردشگر بویژه توریست و آماده سازی بسترهای این کار تا ترکیه و پس از آن تا اروپا، گفت: شمال ایران و به خصوص مازندران همه جاذبه‌های طبیعی را برای توسعه صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی دارد و تحولی در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایجاد می‌نماید.

وی تأکید کرد: اگر با نگاه علمی و آینده‌نگری مدیریتی آن بزرگراه و این کانال را اجرایی کنید، مطمئن باشید مازندران محل رجوع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجیه مردم و مسؤولان استان‌های شمالی کشور نسبت به مواهب دو طرح احداث بزرگراه و کانال سراسری آب را خدمت بزرگ به استان‌های گلستان، مازندران و گیلان دانست و گفت: اگر طرح زمان دوران سازندگی ادامه می یافت، امروز می‌توانستیم آن منطقه را با توجه به آب و هوای مناسب، دریا و جنگل، قطب گردشگری منطقه نماییم، چون همه کسانی که مناطق مشابه دنیا را دیده‌اند، بر امتیازات منحصر به فرد شمال کشور تأکید می‌کنند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشکل انباشت زباله‌ها که اخیراً برای بیشتر شهرهای شمالی کشور مشکل‌ساز و باعث آلودگی محیط زیست شده، گفت: دنیا این تهدید را تبدیل به فرصتی برای تولید انرژی نموده و در ایران هم سرمایه علمی و نیروی انسانی این کار وجود دارد که برای اولین بار دانشگاه آزاد اسلامی طرح تولید انرژی از زباله‌ها را در راستای توسعه دانش‌محور در دستور کار خود قرار داده است که به عنوان نمونه اجرای تفاهم‌نامه این طرح در آمل منعقد شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری ایثارگری‌های مردم مازندران در دوران دفاع مقدس و تأکید بر حق آنان برای برخورداری از زندگی مناسب، گفت: باید زمینه‌های زندگی بهتر را برای مردم آن منطقه فراهم نماییم.

وی با بیان این نکته که به سواحل خزر در کشورهای همسایه رفته‌ام، گفت: ساکنان مناطق ساحلی خزر در دیگر کشورها می‌گویند، بهشت دریای خزر سهم ایران شده است.

آیت الله هاشمی توجه به زیرساخت‌ها را مهم و شرط آن را حمایت از برنامه‌های دولت و پرهیز از مزاحمت‌های شعاری دانست و گفت: دوره برخورد شعاری با مسائل کشور گذشته است و باید با عقلانیت به آینده کشور بیندیشیم و بهترین سرمایه این راه، آگاهی مردم است که الحمدلله این سرمایه در کشور وجود دارد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پايان تاكيد كرد : اگر كار شود مازندران بهشت روي زمين خواهد شد سلام مرا به مردم مازندران برسانيد.