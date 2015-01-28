لزوم تدوین برنامه ساماندهی و حمایت از کودکان خیابانی و کار در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمودزاده عصر چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان با اشاره به طرح ساماندهی تعطیلات کشور، عنوان کرد: ارتقاء سطح نشاط و شادابی و افزایش تعاملات اجتماعی، فراهم کردن زمینه گردشگری برای عموم و پیشگیری از نارضایتی های اجتماعی، جلوگیری از ضرر و زیان های اقتصادی تعطیلات پنهان یا بین تعطیلی ها و کمک به ارتقاء بهره وری نظام آموزشی از جمله اهداف اصلی طرح ساماندهی تعطیلات کشور است.

وی ادامه داد: نظرات پیشنهادی دستگاههای عضو کارگروه اجتماعی استان در خصوص پیش نویس طرح ساماندهی تعطیلات، با توجه به شرایط اقلیمی وآب و هوایی بررسی و بازنگری طرح در زمینه های تعطیلات ثابت هفتگی، رسمی و مناسبتی، گردشکری و مناسبت های ملی مذهبی و سیاسی و آسیب های احتمالی ارائه شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان در ادامه با اشاره به اهداف و برنامه های این کارگروه با محوریت بررسی عملکرد ساماندهی کودکان خیابانی و همچنین ارائه طرح و اولویت بندی آسیب های اجتماعی استان هرمزگان، تصریح کرد: به منظور جذب، تشخیص و سکونت موقت مناسب کودکان خیابانی برای سرعت بخشیدن به حمایت آنان و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه، باید برنامه مدونی جهت ساماندهی کودکان خیابانی و کار در استان تدوین شود.

محمودزاده خاطرنشان کرد: شناسایی و حمایت از کودکان خیابانی، برنامه ریزی جهت بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده و دسترسی آسان تر اینگونه کودکان به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در دستور کار مسئولان و نهادهای عضو ستاد ساماندهی کودکان خیابانی و کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان قرار دارد.