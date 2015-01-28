ترانشیپ کالای  غیرنفتی به مرز 1.5 میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، "ابراهیم ایدنی" طی نشستی با حضور مدیران بزرگترین بندر تجاری ایران، به تشریح عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی 10 ماه اخیر پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون60میلیون و 122 هزار و 751 تن کالای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد.

وی ادامه داد: از کل عملیات انجام شده در این بندر، 40 میلیون و 360 هزار و 572 تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و 19 میلیون و 762 هزار و 179تن نیز به مواد نفتی اختصاص دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از رونق عملیات ترانشیپ برای تبدیل بندر شهید رجایی به بندر کانونی منطقه خبر داد و گفت: طی این مدت، یک میلیون و 468 هزار و 891 تن کالا با خطوط فیدری از این بندر به سایر بنادر ترانشیپ شد که 9 درصد افزایش داشته است.

ایدنی در ادامه اظهارات خود حجم ترانزیت کالاهای غیرنفتی طی سال جاری را چهار میلیون و 555هزار تن عنوان کرد.

رشد سه برابری ترانزیت غیرنفتی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از رشد چشمگیر 223 درصدی این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سه برابر شدن این بخش از عملیات بندری، خبر داد.

ایدنی میزان کاپوتاژ (حمل و نقل ساحلی) اینگونه کالاها طی سال جاری بیش از 476 هزار تن عنوان کرد و با اشاره به آخرین حجم صادرات غیرنفتی انجام شده در بزرگترین بندر تجاری کشور، رقم آن را 21 میلیون و 645 هزار تن دانست.

وی از تخلیه و بارگیری یک میلیون و 512 هزار TEU کانتینر در این بندر طی سال جاری خبر داد و گفت: طی 10 ماه گذشته، عملیات کانتینری در بزرگترین بندر تجاری ایران به میزان 2 درصد رشد مثبت داشته است.

رشد 124درصدی ترانزیت نفتی در بندر شهید رجایی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران اشاره کرد و گفت: از آغاز سال جاری تا کنون، 4 میلیون و 195هزار و 631تن مواد نفتی از طریق پایانه های نفتی این بندر به خارج از کشور صادر شد.

ایدنی میزان ترانزیت این نوع کالاها را 475 هزار و 940 تن اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه گذشته، 124 درصد افزایش داشته است.

وی ضمن بیان این مطلب که بیش از یک میلیون و 142هزار تن مواد نفتی از طریق این بندر به داخل کشور وارد شد، میزان کاپوتاژ مواد نفتی طی سال جاری را 13 میلیون و 922 و 414 هزار تن اعلام کرد.

پهلوگیری 3هزار کشتی در اسکله های بزرگترین بندر ایران

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تعداد شناورهای ورودی به این بندر طی سال جاری را 3 هزار و 254 فروند اعلام کرد و گفت: از این میزان، دوهزار و 590 فروند شناور بالای هزار تن و 664 فروند از کشتی های پهلو گرفته در بندر شهید رجایی، زیر یک هزارتن وزن داشته اند.

لازم به ذکر است، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طلایی اقتصاد کشور 55 درصد صادرات و واردات، 70 درصد ترانزیت و تخلیه و بارگیری حدود 85 درصد کالا کانتینری در سطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

یادآور می شود، این بندر با 40 پست اسکله توانایی پهلودهی کشتی هایی اقیانوس پیما با آبخور 17 متر و ظرفیت 145هزار تن را دارد.