  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۴۳

بيمارستان دوم شهرستان رودان و ميناب احداث می شود

بيمارستان دوم شهرستان رودان و ميناب احداث می شود

بندرعباس - نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس از احداث بیمارستان دوم در شهرستان های رودان ومیناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امام جمعه شهرستان ميناب در مراسم افتتاح مركز ام آر آي شهرستان ميناب از وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواستار تأسيس بيمارستان دوم شهرستان ميناب شد.

وي گفت : با توجه به اينكه شهرستان ميناب پذيراي بيماران زيادي از شرق استان و جنوب كرمان است ، حق اين شهرستان است كه تیم خدمات درماني آن گسترش پيدا كند .

در اين مراسم هاشمي نماينده مردم شرق استان هرمزگان ضرورت احداث بيمارستان دوم شهرستان رودان خبر داد و گفت : تأسيس بيمارستان دوم شهرستان رودان از مسائل مهم اين منطقه است كه اعتبار حدود 30 ميليارد ریال و در مدت 4 سال مي تواند به بهره برداري برسد.

کد مطلب 2477481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها