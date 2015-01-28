به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب امروز(چهارشنبه) به عنوان فرستاده ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران به مسکو سفر کرد و در دیدار با ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، پیام روحانی را تسلیم وی کرد.

ولایتی در دیدار با پوتین که بیش از یک ساعت به طول انجامید، ضمن تسلیم پیام رییس جمهوری کشورمان، درباره موضوع های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد.

رییس جمهور روسیه در این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاری ها میان تهران و مسکو، دیدگاه های خود را نسبت به پیام رییس جمهوری ایران اعلام کرد.