پیروزی بارسلونا در زمین اتلتیکو مادرید/ شاگردان انریکه در نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت تیم های اتلتیکو مادرید و بارسلونا در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا، کوپا دل ری چهارشنبه شب در ورزشگاه ویسنته کالدرون برگزار شد که در پایان بارسلونا با حساب 3 بر 2 میزبان خود را شکست داد تا با توجه به برتری یک بر صفر در بازی رفت، در مجموع 4 بر 2 برنده شده و راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در نیمه اول بازی جذابی را از دو تیم شاهد بودیم. در ثانیه 40 بازی اشتباه ماسکرانو در ارسال پاس بلند باعث شد تورس در یک سوم خط دفاعی بارسا صاحب توپ شود و با دریبل ماسکرانو توپ را درون دروازه این تیم قرار دهد. این گل را بارسلونا در دقیقه 10 دیدار روی ضربه نیمار پاسخ داد.

بعد از آن بار دیگر اتلتیکو دست به حمله زد و در دقیقه 30 بود که داور مسابقه خطای بیرون محوطه جریمه ماسکرانو را پنالتی تشخیص داد که رائول گارسیا آن را به گل دوم تیمش تبدیل کرد. بارسلونا که برای جبران نتیجه فشار را بیشتر کرده بود در دقیقه 38 روی گل به خودی میرندا کار را به تساوی کشاند. در دقیقه 41 بازی بود که پاس مسی به آلبا رسید و پاس عرضی او را هم نیمار در دهانه دروازه حریف به گل سوم بارسلونا تبدیل کرد. در دقیقه 45 بازی نیز گابی اخراج شد تا کار برای میزبان دشوارتر از حد تصور شود.

در نیمه دوم اتلتیکو مادرید تقریبا انگیزه خود را از دست داده بود و برای اعاده حیثیت بازی می‌کرد. بازیکنان این تیم که از نتیجه کسب شده ناراضی بودند پشت سر هم مرتکب خطا می شدند و اخطار دریافت می‌کردند. در یک صحنه آردا توران در اعتراض به کمک داور استوک خود را به سوی صوت وی پرتاب کرد که به کمک داور اصابت نکرد. در دقیقه 83 نیز ماریو سوارز اخراج شد تا اتلتیکو 9 نفره شود.

در این نیمه بارسلونا میدانداری کرد و موقعیت‌های گلزنی بیشتری خلق کرد اما نتوانست به گلی دست یابد تا در نهایت با حساب 3 بر 2 این بازی را ببرد و در مجموع با برتری 4 بر 2 راهی مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری شود.