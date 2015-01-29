باید با رفع مشکلات واحدهای تولیدی چرخ اقتصادی اردبیل به حرکت درآید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی اردبیل با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی سیاست دولت برای توسعه اقتصاد و تولید است، افزود: فراهم کردن تسهیلات و هموار کردن مسیر صادرات و بازرگانی نیز در این راستا از وظایف دولت است.

وی با بیان اینکه تحرک در بخش اقتصاد و جهش در امر تولید، محور برنامه های دولت است، متذکر شد: دولت با توجه به گرفتاریهای سیاسی و عبور از رکود که ناشی از سوء مدیریت دولت قبلی است راهی جز تاکید بر این سیاست ندارد.

فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت حل مشکلات بنگاه های اقتصادی استان تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که بخش خصوصی در حوزه اقتصاد همواره چابک تر و موفق تر از دولت است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی تولیدکنندگان ایران و اردبیل در شهر گنجه آذربایجان بیان داشت: این اقدام گامی موثر و مثبت در حوزه اقتصاد و بازرگانی و فرصتی مناسب برای مطرح شدن صنایع و تولیدات استان است.

زنجانی با دعوت از فعالان اقتصادی و تجار استان برای مشارکت فعالانه در این نمایشگاه تاکید کرد: نیروهای فعال بخش خصوصی باید در نمایشگاه گنجه جمهوری آذربایجان حضور جدی و پرثمر داشته باشند.

در این نشست مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اردبیل نیز گفت: برپایی این نمایشگاه در شهر گنجه می تواند امکان توسعه و بسط اقتصادی هرچه بیشتر دو کشور را فراهم کرده و موجب رونق تولید و بازرگانی دو شهر اردبیل و گنجه شود.

میرایوب تقواطلب افزود: نمایشگاهها عرصه ای برای تبادل اطلاعات و کالا و تفکرات اقتصادی و تجاری است از این رو فعالان اقتصادی استان بویژه فعالین بخش خصوصی می توانند در این راستا و برای بهبود اوضاع اقتصادی استان از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: شهر گنجه آذربایجان به لحاظ قرابت فرهنگی با اردبیل و برخورداری از زیرساختهای مناسب می تواند پایگاهی برای فعالان اقتصادی استان برای دست یافتن به بازارهای حوزه قفقاز و روسیه باشد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اضافه کرد: براساس کارشناسی های اولیه برپایی این نمایشگاه در این شهر موجب ارتقا کیفی بازاریابی و رونق کسب و کار بازرگانان، تجار و فعالین اقتصادی استان شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه گنجه بعد از چهار سال برای اولین بار توسط شرکت نمایشگاههای بین المللی اردبیل برگزار می شود از فعالان اقتصادی استان بوِیژه بخش خصوصی و صاحبان صنایع خواست تا در راستای توسعه بازار و اقتصاد کشور و استان در این نمایشگاه مشارکت فعال داشته باشند.