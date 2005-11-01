صالح پور از شنبه به تمرينات پرسپوليس بازمي گردد

صالح پور در گفت و گو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد: طي اين مدت تمرينات آماده سازي را با آقاي كماسي پشت سرگذاشتم و درحال حاضر درشرايط خوبي به سرمي برم تا درتمرينات پرسپوليس حضورپيدا كنم. البته بايد با آقاي پروين دراين خصوص صحبت كنم و با كسب اجازه از او ، تمرينات خودم را دراين تيم آغاز كنم.

بازيكن اسبق تيم فوتبال استقلال درادامه اظهار داشت: درمدتي كه مصدوم بودم ازجانب باشگاه اماراتي المصافي پيشنهادي به دستم رسيد كه آن را نپذيرفتم. من يك سال ديگربا پرسپوليس قرارداد دارم و مي خواهم تا پايان قراردادم دراين تيم بمانم.