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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت؛

صالح پور از شنبه به تمرينات پرسپوليس بازمي گردد

مهدي صالح پور بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس كه از ناحيه دست دچار آسيب ديدگي بود پس از كسب سلامتي روز شنبه در تمرينات پرسپوليس شركت خواهد كرد.

صالح پور در گفت و گو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد: طي اين مدت تمرينات آماده سازي را با آقاي كماسي پشت سرگذاشتم و درحال حاضر درشرايط خوبي به سرمي برم تا درتمرينات پرسپوليس حضورپيدا كنم. البته بايد با آقاي پروين دراين خصوص صحبت كنم و با كسب اجازه از او ، تمرينات خودم را دراين تيم آغاز كنم.
بازيكن اسبق تيم فوتبال استقلال درادامه اظهار داشت: درمدتي كه مصدوم بودم ازجانب باشگاه اماراتي المصافي پيشنهادي به دستم رسيد كه آن را نپذيرفتم. من يك سال ديگربا پرسپوليس قرارداد دارم و مي خواهم تا پايان قراردادم دراين تيم بمانم.

کد مطلب 247752

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