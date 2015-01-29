ارتباط مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با مردم کردستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین پناهی شامگاه چهارشنبه در نشست جمعی از اصولگرایان استان کردستان با نماینده ولی فقیه در این استان اظهار داشت: میزان ارتباط مدیران ارشد استان به ویژه شخص استاندار با اقشار مختلف مردم بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه امروز حرف اصلی استاندار و سایر مدیران استان کردستان کمبود اعتبار است، افزود: با توجه به اینکه مشکلات متعددی در کردستان وجود داشته و دولت نیز اعتباری برای رفع این کمبودها ندارد پس انتظار می رود که استاندار و سایر مدیران ارشد استان ارتباط نزدیک تری با مردم داشته باشند.

دبیر جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان خطاب به نماینده ولی فقیه در استان گفت: حضرتعالی ضمن حضور در محافل مختلف و همچنین در محل کار روزانه پذیرایی خیل عظمی از اقشار مختلف مردم هستید ولی متاسفانه ما مدیرکل و مسئول در این استان داریم که حتی حاضر نیست یک ارباب رجوع را بپذیرد.

وی ضمن انتقاد به بعضی از انتصابات مدیریتی در استان کردستان یادآور شد: دولت تدبیر و امید که قرار بود بر اساس تدبیر تصمیم گیری کند در استان کردستان افرادی را به عنوان مدیر کل منصوب کرده اند که حتی یک روز سابقه کار دولتی ندارند و امروز هنوز حکم کارگزینی برای این افراد صادر نشده است.

وی افزود: این انتصابات مدیریتی در حالی است که نیروهای ارزشی و انقلابی که فرزند شهید نیز هستند وارد حاشیه شده اند و ادامه این روند به هیچ عنوان به نفع کردستان و توسعه این خطه از ایران اسلامی نیست.

حسین پناهی ادامه داد: نباید اجازه داد که نیروها و مدیران توانمند استان کردستان تنها به بهانه ارتباط نداشتن با یک ستاد انتخاباتی خاص از چرخه مدیریت خارج شده و از ظرفیت های انها استفاده نکرد که این مهم بزگترین آسیب به شمار می رود.

مرتضی خسرو پناه دیگر اصولگرای کردستانی نیز در این نشست طی سخنانی ضمن محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: این اقدام موهن بار دیگر اسلام هراسی دشمنان را به عینه مشخص کرد.

وی ادامه داد: در حالی مسلمان در حال جشن و شادی میلاد پیامبر اسلام (ص) بودند که دشمنان این جشن و شادی را با این اهانت پاسخ دادند و به همین دلیل ما باید همواره آماده مقابله با توطئه های بی پایان دشمنان باشیم.

وی همچنین به بیان دستاوردها و ویژگی های انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نظام اسلامی ما در شرایطی به پیروزی رسید که موج اسلام هراسی شدیدی در جهان به راه افتاده بود ولی خوشبختانه با درایت و رهبری امام راحل (ره) و حضور مردم در صحنه تمامی این توطئه ها خنثی و نظام اسلامی ایران به پیروزی رسید.