خیران چابهاری 110 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش استانی خیران مدرسه ساز شب گذشته با حضور استاندار سیستان و بلوچستان ، معاون توسعه مدیریت و مشارکت های وزارت آموزش و پرورش، مسوولان استانی و 110 نفر از خیران مدرسه ساز در چابهار برگزار شد.



استاندار سیستان و بلوچستان در این همایش اظهار داشت: مشارکت خیران زمینه ساز توسعه فضاهای آموزشی است و این امر باید روز به روز با برنامه ریزی مسوولان تقویت شود.



علی اوسط هاشمی افزود: کار خیر در جامعه بسیار زیاد و همه آنها ارزشمند است، اما در میان آنها مدرسه سازی گوی سبقت را از همه ربوده است.



وی معلم، دانش آموز و فضای مناسب را سه عامل مهم علم آموزی دانست و گفت: اگر فضای مناسب آموزشی فراهم نباشد، امکان علم آموزی توسط دانش آموز و ارایه آن توسط معلم میسر نمی شود.



نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به توسعه پایدار، رفاه عمومی و استقلال جامعه یگانه ابزار مناسب علم آموزی و گسترش فضاهای آموزشی است.



وی یاد آور شد: اکنون با توجه به منابع محدود دولتی این امکان وجود ندارد که بتوان همه مدارس را بازسازی یا مقاوم سازی نمود لذا خیرین با وارد شدن در این عرصه، همپای دولت در امر عمران مدارس سهیم شده و نگذاشته اند مشکلات حادی گریبانگیر آموزش و پرورش شود.

استاندار با اشاره به روحیه بسیار خوب خیران چابهار افزود: این روحیه قابل تحسین است و باید به بهترین شکل در راستای حمایت از مردم بکار گرفته شود.

وی تاکید کرد: هر مبلغی که خیران به امر مدرسه سازی کمک کنند ، مجموعه استانداری از محل اعتبارات ماده 180 ، 1/5 برابر آن را برای تقویت منابع در نظر می گیرد که قطعا تداوم این جریان افقی روشن را در نظام آموزشی استان ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت در همایش خیران مدرسه ساز و بازدید از طرح های مهم ورزشی و اقتصادی جنوب استان از مهم ترین برنامه های سفر کاری استاندار سیستان و بلوچستان به شهرهای چابهار و کنارک است.