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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۳۳

برای اولین بار در استان سمنان/

طرح «پلاک آسمانی» در مهدیشهر اجرا می شود

طرح «پلاک آسمانی» در مهدیشهر اجرا می شود

مهدیشهر - عضو کمیته فرهنگی اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر گفت: در راستای برگزاری این اجلاسیه در اقدامی ابتکاری و برای اولین بار در استان سمنان طرح «پلاک آسمانی» در شهر مهدیشهر اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر، احسان پورطاهریان بیان کرد: فضاسازی تبلیغات شهری اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی شهرداری و فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه مهدیشهر انجام شد.

وی تصریح کرد : در این فضاسازی تبلیغاتی تعداد ۱۰ پرتابل، ۴۰ استند و تعدادی بیلبورد تبلیغاتی در خصوص اجلاسیه در سطح شهر نصب شده است.

معاون فرهنگی شهرداری مهدیشهر از اجرای طرحی ابتکاری «پلاک آسمانی» برای اولین بار در استان سمنان خبر داد و افزود: این معاونت در راستای برگزاری اجلاسیه شهدا و در دهه فجر اقدام به نصب شناسه و تصاویر شهدا باعنوان «پلاک آسمانی» بر سر درب منازل والدین شهدایی که در قید حیات هستند می کند.  

پورطاهریان طرح «پلاک آسمانی» را به عنوان نمادی از پلاک رزمندگان و شهدا و هم به عنوان پلاک شهری بیان کرد و گفت: این پلاک ها برای ۷۰ شهیدی که والدینشان در قید حیات هستند در ابعاد ۳۵* ۴۵ و از جنس سرامیک تهیه و تصویر و نام شهید در آن گنجانده شده است.

وی در خاتمه، ساماندهی بلوار گلزار شهدا، افتتاح المانی از دست شهید در انتهای بلوار گلزار شهدا و آماده سازی سالن سینما فجر مهدیشهر با بهسازی و مرمت آن برای اکران فیلم های شیار ۱۴۳ و ... با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان را از دیگر برنامه هایی دانست که در راستای برگزاری اجلاسیه اجرا می شود.

کد مطلب 2477540

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