طرح «پلاک آسمانی» در مهدیشهر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر، احسان پورطاهریان بیان کرد: فضاسازی تبلیغات شهری اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی شهرداری و فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه مهدیشهر انجام شد.

وی تصریح کرد : در این فضاسازی تبلیغاتی تعداد ۱۰ پرتابل، ۴۰ استند و تعدادی بیلبورد تبلیغاتی در خصوص اجلاسیه در سطح شهر نصب شده است.

معاون فرهنگی شهرداری مهدیشهر از اجرای طرحی ابتکاری «پلاک آسمانی» برای اولین بار در استان سمنان خبر داد و افزود: این معاونت در راستای برگزاری اجلاسیه شهدا و در دهه فجر اقدام به نصب شناسه و تصاویر شهدا باعنوان «پلاک آسمانی» بر سر درب منازل والدین شهدایی که در قید حیات هستند می کند.

پورطاهریان طرح «پلاک آسمانی» را به عنوان نمادی از پلاک رزمندگان و شهدا و هم به عنوان پلاک شهری بیان کرد و گفت: این پلاک ها برای ۷۰ شهیدی که والدینشان در قید حیات هستند در ابعاد ۳۵* ۴۵ و از جنس سرامیک تهیه و تصویر و نام شهید در آن گنجانده شده است.

وی در خاتمه، ساماندهی بلوار گلزار شهدا، افتتاح المانی از دست شهید در انتهای بلوار گلزار شهدا و آماده سازی سالن سینما فجر مهدیشهر با بهسازی و مرمت آن برای اکران فیلم های شیار ۱۴۳ و ... با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان را از دیگر برنامه هایی دانست که در راستای برگزاری اجلاسیه اجرا می شود.