شایسته سالاری اصل انتصابات مدیریتی/تلاش برای حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در نشست با جمعی از اصولگرایان استان کردستان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: توجه به اصلی شایسته سالاری و همچنین توانمندی و درایت اصل مهمی در راستای انتصاب افراد به عنوان مدیر است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان باید توجه داشته باشند که در زمان انتصاب افراد به عنوان مدیر نباید به این نکته توجه داشته باشند که آیا این فرد با جریان و فکر سیاسی من همراه بوده یا نه که اگر این روند مورد توجه قرار گیرد ما با مشکلات متعددی فراهم می شویم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و نیروهای توانمندی نیز در اختیار دارد که باید همه کمک کنند تا از تمامی ظرفیت های انسانی و طبیعی این استان در راستای خدمت بهتر به مردم بهره برداری شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای نقد و انتقاد در جامعه افزود: همه ما در جایگاه خود باید زمانی که اصلی فراموش شد و یا ابهامی به وجود آمد انتقاد کنیم حتی اگر این انتقاد نیز از سوی طرف مقابل مورد توجه قرار نگرفت ولی در نهایت ما وجدان راحتی خواهیم داشت که در زمان خود انتقاد را اعلام کرده ایم.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: وقتی که دولتی سکان هدایت کشور را بر عهده می گیرد باید همه به این دولت کمک کنند و هر زمانی که نیاز بود پیشنهاد نیز ارائه شود که اگر پیشنهاد ما مورد توجه مسئولان قرار گرفت که بسیار خوب است ولی حتی اگر این پیشنهاد نیز مورد قبول طرف مقابل قرار نگرفت ما ضرری نکرده ایم و رسالت خود را به خوبی عملیاتی کرده ایم.

وی اظهار داشت: در استان کردستان خیلی معنی اصلاح و طلب و اصولگرا نداریم چرا که مردم این استان دوستدار نظام اسلامی هستند و در هر شرایط از نظام و دستاوردهای آن دفاع کرده اند و به همین دلیل باید این خط کشی ها کم رنگ شود تا در یک فضای دوستانه در راستای کمک به توسعه کردستان برنامه ریزی شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه خواستگاه اصلی دکتر روحانی اصولگرایی است، ادامه داد: شعار دکتر روحانی که با استقبال مردم مواجه شد میانه روی و اعتدال بود و به همین دلیل همه مدیران دولت نیز باید در این مسیر حرکت کرده و این مهم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی با اشاره به خدمات نظام اسلامی به استان کردستان در حوزه های مختلف یادآور شد: این مسئله که امروز کردستان با مشکلاتی مواجه است ولی بدون شک خدمات نظام اسلامی به این استان قابل توجه است.

وی به مسئله بسیار مهم انتخابات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات دشمن شکن بوده و در حالی که دشمنان از تمامی ظرفیت های در اختیار خود در راستای کاهش میزان مشارکت استفاده می کردند که مردم بدون توجه به دسیسه های آنها حضوری پرشور در انتخابات داشته اند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی حضور مردم کردستان در انتخابات را دارای پیامی به مراتب مهمتر از سایر نقاط کشور عنوان کرد و افزود: تمامی گروه های سیاسی که در چهارچوب قوانین کشور فعالیت می کنند باید در اولین گام زمینه را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه فراهم کنند چرا که مهمترین مسئله در این بخش اصل حضور مردم در انتخابات است.

در جریان برگزاری این نشست جمعی از اصولگرایان استان کردستان به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف پرداختند.