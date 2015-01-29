مشارکت بخش خصوصی در افزایش خدمات مورد حمایت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اوسط هاشمی صبح امروز در بازدید از آب شیرین کن صنعتی بخش خصوصی چابهار اظهار داشت:بدون تردید با همراهی بخش خصوصی است که برنامه ها و اهداف دولت به نتیجه می رسد.

وی افزود: در این راستا بسیاری از افراد آماده همراهی با دولت هستند که مسوولان باید به بهترین شکل این ظرفیت ها را شناسایی کنند.



استاندار سیستان و بلوچستان تلاش برای خدمتگزاری شایسته به مردم را وظیفه مسوولان عنوان کرد و گفت: باید با صداقت و نگاه عادلانه به مردم خدمتی شایسته ارائه کرد.



به گفته هاشمی همه باید چه در بخش دولتی و خصوصی همکاری کنند تا ارزشهای انقلاب اسلامی و میراث خون شهدا حفظ شود.

عملیات اجرایی آب شیرین کن صنعتی چابهار با مشارکت بخش خصوصی از ابتدای امسال با ظرفیت تولید 100 هزار متر مکعب در روز در دستور کار قرار گرفته است که پس از بهره برداری دولت تضمین خرید 40 درصدی آب شیرین را داده است.

همچنین در افق چشم انداز این طرح، ساخت نیروگاه 200 مگاواتی بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت بهره برداری نقش بسزایی در تقویت برق تولیدی شهر ساحلی چابهار خواهد شد.

شرکت در همایش خیران مدرسه ساز و بازدید از طرح های مهم ورزشی و اقتصادی جنوب استان از مهم ترین برنامه های سفر کاری استاندار سیستان و بلوچستان به شهرهای چابهار و کنارک است.