سمينار اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين سمينار كه از امتياز آموزش مداوم جامعه پزشكي برخوردار است، با هدف بررسي اهداء گامت از ديدگاه هاي پزشكي، فقهي، حقوقي، جامعه شناسي و روانشناسي و همچنين بررسي قانون و آيين نامه اجرايي اهداء جنين كه اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، برگزار مي شود.

رياست مشترك سمينار اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري را دكتر محمد مهدي آخوندي رياست پژوهشكده فناوري هاي نوين و مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا و دكتر حسنعلي دروديان رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به عهده داشته و دبير علمي آن دكتر معرفت غفاري نوين، مدير گروه غدد توليد مثل و جنين شناسي اين پژوهشكده است.

علاقه مندان به ارائه مقاله در اين سمينار تا 16 آبان ماه مي توانند مقالات خود را به دبيرخانه اين سمينار ارسال كنند.