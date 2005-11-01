لوايح قضايي با حضور نماينده مجلس در قوه قضاييه تنظيم مي شود

سيد مرتضي موسوي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب ، افزود : در جلسه اي كه با حضور مسئولان قضايي و رييس قوه قضاييه و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس صورت گرفت ، مقرر شد تا نماينده كميسيون حقوقي در تنظيم لوايح قضايي در قوه قضاييه حضور داشته باشد.
وي افزود : در اين جلسه رييس قوه قضاييه به مورادي در خصوص لوايح قضايي اشاره كرده و خواستار رسيدگي فوري به برخي لوايح قضايي شدند .
موسوي تصريح كرد: بر اساس صحبتهايي كه ميان اعضاي كميسيون حقوقي و رييس قوه قضاييه صورت گرفت مقرر شد تا قوه قضاييه تنظيم لوايحي را كه وجود آنان در مسائلي قضايي ضروري به نظر مي رسد را در برنامه هاي خود داشته باشند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ارتباط با لايحه تشكيل پليس قضايي ، گفت : اين لايحه كماكان در كميسيون هاي مختلف مجلس تحت بررسي است و هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه بررسي لايحه مذكور مي بايست با دقت بسياري مورد رسيدگي قرار گيرد ، افزود : در بررسي لايحه پليس قضايي نبايد عجله كرد و بايد اين لايحه به صورت دقيق و جدي در كميسيون ها مورد رسيدگي قرار گيرد .
نظر شما