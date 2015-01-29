توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه در اولویت برنامه شهر تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی صبح پنج شنبه در دیدار با منصور آیرم، سرکنسول جدید ایران در جمهوری نخجوان اظهار داشت: شهر تبریز در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی دارای پتانسیل های بالایی است که هم اکنون در پی افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه هستیم تا بتوانیم از زمینه های مشترک دو کشور بهره مند شویم.

وی ادامه داد: توسعه این روابط در قالب دیپلماسی شهری و تبادل ایده‌های عمرانی و شهرسازی مدنظر شهرداری تبریز قرار دارد.

نجفی با اشاره به اینکه تبریز در چشم‌انداز توسعه کشورمان، به عنوان قطب‌ شمال‌ غرب کشور مطرح است، گفت: خوشبختانه تبریز و نخجوان دارای اشتراکات زیادی هستند و با توجه به گستردگی ایده‌ها، فرصت‌ها و منافع مشترک می توان بر روی تبادل تجارب تلاش کرد.

وی افزود: فرصت‌های تعامل تبریز و نخجوان کارساز بوده و امیدواریم با شروع مسئولیت جدید سرکنسول کشورمان در نخجوان فصل جدیدی در تعامل مستمر و موثر این دو کشور ایجاد شود.