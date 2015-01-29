۵۵ هزار مددجو تحت پوشش بیمه درمانی کمیته امداد در استان کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک پاکرو پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران از پوشش ۵۵ هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه توسط بیمه خدمات درمانی این نهاد خبرداد.

بیش از ۹۰ میلیارد ریال برای درمان مددجویان هزینه شده است

وی افزود: این افزاد از بیمه درمانی کمیته امداد بهره مند می‌شوند و در ۹ ماهه امسال بیش از ۹۰ میلیارد ریال برای تامین و ارائه خدمات درمانی به آنها هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: هم‌اکنون ۳۵۳ مرکز درمانی نیز در استان کرمانشاه، چون پزشک خانواده، متخصص، فوق تخصص، درمانگاه، بیمارستان، آزمایشگاه، داروخانه و ... با کمیته امداد تعامل و همکاری دارند.

وی افزود: حفظ سلامتی جسمی و روحی مددجویان تحت حمایت از وظایف اصلی کمیته امداد به شمار می رود که در جهت توانمندی آنان است.

اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان دچار اختلال رشد

پاکرو از اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان دچار اختلال رشد در مناطق محروم استان خبرداد و گفت: اعتباری بالغ بر بر هشت میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال برای اجرای "طرح امنیت غذایی کودکان دچار اختلال رشد" از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) استان طی ۹ ماهه امسال هزینه شده است.

وی افزود: در این طرح، کودکان دچار سوء تغذیه زیر شش سال از سبد غذایی بهره مند می شوند و از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ سبد غذایی به کودکان دچار اختلال رشد در استان اختصاص داده شده است.

کودکان از طریق مراکز بهداشت معرفی می‌شوند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: برای استفاده از این طرح، کودکان دچار مشکل ازطرف مراکز بهداشت و درمان شهرستان ها شناسایی شده و برای بهره مندی از سبدغذایی به کمیته امداد معرفی می شوند.

پاکرو تاکیدکرد: کودکان دچار اختلال رشد تا بهبودی کامل از سبد غذایی بهره‌مند خواهند شد.