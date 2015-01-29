اذعان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ناتوانی در برابر موشکهای حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، در پی حمله نیروهای مقاومت حزب الله لبنان به نظامیان اسرائیلی در مزارع شبعا، انتقادات از مقامات ارشد نظامی به ویژه «موشه یعلون» وزیر جنگ این رژیم بالا گرفته است.

موشه یعلون در پاسخ به این انتقادات درباره لزوم استفاده نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از خودروهای زرهی «جیپ» به جای «همر» اظهار داشت: حتی اگر خودروهای زرهی استفاده شده در مزارع شبعا جیپ بودند، نمی توانستند از نظامیان ما در برابر موشک جدیدی که حزب الله از آن استفاده کرده حفاظت کنند.

خاطرنشان می شود در حمله روز گذشته نیروهای حزب الله لبنان به نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا، 17 نظامی صهیونیست کشته شدندو این در حالی است که تل آویو با سانسور شدید شمار کشته شدگان این عملیات متهورانه، تاکنون به کشته شدن دو نظامی از جمله یک فرمانده ارشد ارتش خود اذعان کرده است.