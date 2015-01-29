۴۳۰۰ خانوار کمیته امداد خراسان جنوبی وام كارگشایی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ خانوار از تسهیلات کارگشایی این نهاد بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد: میانگین مبلغ وام‌هاي كارگشایي اعطا شده به مددجویان ۱۰ ميليون ريال بوده است.

نخعی تصریح کرد: امسال در مجموع بيش از هفت ميليارد و ۲۶۰ ميليون ريال اعتبار در راستای پرداخت تسهیلات کارگشایی هزینه شده است.

وی افزود: وام کارگشایی در سرفصل‌هاي اشتغال، مسكن، درمان، تحصيلي و آموزش، محكومين، حوادث، ازدواج و ... پرداخت شده است.

نخعی بهبود وضعيت معيشت خانوارها و جبران بخشي از كاستي‌ها و آلام زندگي محرومين و نيازمندان را از اهداف پرداخت وام‌هاي كارگشایي از سوي اين نهاد برشمرد.