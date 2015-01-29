دولت نگاه مثبتی به جامعه المصطفی دارد/ به تعامل خوشبین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی امروز در دیدار حجتالاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت ضمن بیان ظرفیتهای گسترده جامعه المصطفی العالمیه در داخل و خارج کشور، بر لزوم توجه بیشتر دولت و وزارت کشور به این نهاد نخبگانی تاکید کرد.
امام جمعه جدید قم اضافه کرد: با توسعه فعالیتهای جامعه المصطفی العالمیه، جبهه اسلام ناب و تشیع در جهان گشوده شده، به گونهای که فعالیتهای این نهاد در تاریخ حوزههای علمیه بیسابقه است.
حجتالاسلام اعرافی فعالیتهای جامعه المصطفی العالمیه را موجب تقویت مکتب بالنده تشیع و گسترش دهنده زبان و ادب فارسی در جهان دانست و گفت: از دولت و وزارت کشور انتظار میرود ظرفیتهای فرابخشی و فرامنطقهای جامعه المصطفی العالمیه را مهم بشمارند و از فعالیتهای توسعهای این نهاد حمایت بیشتری داشته باشند.
وی با تقدیر از مجموعه دولت به ویژه وزارت کشور که نگاه مثبتی به این نهاد دارند، اظهار کرد: کارهای علمی جامعه المصطفی العالمیه آیندهساز و تاریخساز است و پشتیبانی دولت از این مجموعه در توسعه اسلام ناب و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تاثیر بسزایی دارد.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه بر لزوم تامین زیرساختهای نرم افزاری و سختافزاری متناسب با جایگاه والای قم و نیز تلاش برای ارتقای فرهنگ پذیرش نخبگان دینی در این شهر تاکید کرد.
حجتالاسلام اعرافی با ابراز امیدواری از ایجاد تعامل مفید بین نهادهای حوزوی و وزارت کشور، خطاب به حجتالاسلام نمازی گفت: ما نسبت به برقراری این تعامل خوشبین هستیم.
نگاه مثبت وزیر کشور به نهادهای حوزوی
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام والمسلمین داود نمازی ضمن ابلاغ سلام وزیر کشور به آیتالله اعرافی، انتصاب وی به عنوان امام جمعه جدید قم را تبریک گفت.
مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات گزارشی از فعالیتهای دفتر مشاورت وزیر در امور روحانیت ارائه کرد و افزود: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به نهادهای حوزوی نگاه مثبتی دارد.
وی تاکید کرد: استانداران سراسر کشور هم در زمینه توسعه حوزههای علمیه و رفع مشکلات این نهادها همراهی خوبی دارند.
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