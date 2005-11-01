مسئولان مدينه قرآن كريم را در شبكه هاي اينترنتي قرار دادند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه" مهر"، دبيركل مجمع ملك فهد دكتر محمد سالم عوفي گفت: در راستاي كتابت و نگارش قرآن پژوهشهايي انجام شده است . از جمله نگارش قرآن با خط الرسم عثماني است كه مطابق خطوط قرآن در مدينه النبي است.

به گزارش خبرگزاري اسلامي (اباء)، دكترعوفي به پژوهشهاي ديگر درباره قرآن اشاره كرد و گفت: با نصب و درج آيات قرآني در مايكروسافت و ورد(word ) امكان كتابت و جستجو در برنامه هاي تحرير متون قرآن فراهم شده است .

سازمان خطوط دست نويسي قرآن كارنوشتن دستي را با هماهنگي و انسجام آسان نموده و امكان كتابت و درج آيات قرآني را در برنامه هاي رسم در فتوشاپ قرار داده است و در واقع ثبت ودرج آيات قرآن را به صورت دست نوشته به عنوان يكي از خدمات مهم در برنامه هاي خود قرار داده است.

از مزاياي ديگر سرعت و دقت در نتايج جستجو است كه در آيه مورد نظر به طور كامل و با استفاده از شبكه هاي مذكور به سهولت، آساني و انعطاف پذيري مورد تحقيق قرار مي گيرد.

بر اين اساس به كار گيري برنامه هاي آن و جستجو، گستردگي و ارائه برنامه اي اصولي و استفاده از انتخابات مورد نياز در حجم و رنگ خطوط و نگارش مكان خروج آيه با احاطه متن قرآن با تزئين و طراحي هاي بسيار زيبا از خدمات آن به شمار مي رود.

دبير كل اين مجمع اعلام كرد: بررسي و پژوهش در برنامه هاي قرآن و چاپ قرآن مدينه النبي از سوي انتشارات حاسوبي انجام گرفته است و نتيجه تلاشهاي مستمرو خستگي ناپذير بيش از 3 سال پژوهشگران است كه با نظارت و كنترل اداره آمار و سازمانهاي علمي وابسته به اين مجمع و با همكاري شركت فناوري و تكنولوژي انجام شده است.