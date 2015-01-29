بوشهر از داشتن استخر استاندارد مناسب در مضیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح پنجشنبه در مراسم اختتامیه بیست و یکمین دوره مسابقات شنای پسران دانشگاه‌های پیام نور کشور در بوشهر اظهار داشت: شنا یکی از ورزش‌های پایه و کامل است که سفارشات بسیار زیادی بر این ورزش شده است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شنا در بین سایر ورزش‌ها، خاطرنشان ساخت: باید اهمیت این ورزش را به خوبی به اطلاع عموم برسانیم و زمینه را برای حضور و استفاده مردم از استخرهای شنا فراهم کنیم.

معاون فرهنگی و ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر در بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های زیادی است ولی از داشتن استخر استاندارد و مناسب در مضیقه است که این موضوع زیبنده استان برخوردار بوشهر نیست.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای رفع کمبود استخر در استان بوشهر، اذعان داشت: تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم یک استخر عمومی مناسب برای استفاده مردم استان بوشهر تا تابستان سال آینده در این استان به بهره‌برداری برسد.

کشتکار با اشاره به وجود چندین ورزشکار بوشهری در تیم‌های ملی ورزش‌های ساحلی و ورزش‌های آبی کشور، خاطرنشان ساخت: یک استخر بزرگ طبیعی در استان داریم ولی به خوبی از آن استفاده نکرده‌ایم.

وی با اشاره به میزبانی بوشهر از بیست و یکمین دوره مسابقات شنای پسران دانشگاه‌های پیام نور کشور، اذعان داشت: امیدواریم مهمانان این مسابقات از میزبانی استان بوشهر از این مسابقات رضایت داشته باشند.

مسابقات شنای دانشجویان پسر دانشگاه‌های پیام نور طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بوشهر برگزار شد و امروز طی مراسمی از برترین‌های این مسابقات با اهدا جام قهرمانی و مدال تجلیل شد.

در این دوره از مسابقات 9 استان با 47 ورزشکار شرکت داشتند و مسابقات در 14 مادی شامل 11 ماده انفرادی و سه ماده تیمی برگزار شد که در پایان مسابقات، در مجموع 69 مدال توزیع شده که شامل 23 طلا، 23 نقره و 23 مدال برنز بود.

در مجموع تیمی اصفهان، سیستان و بلوچستان و تهران اول تا سوم شدند ضمن اینکه تیم سیستن و بلوچستان به عنوان تیم شگفتی‌ساز مسابقات معرفی شد.همچنین در پایان مسابقات جام اخلاق نیز به تیم دانشگاه پیام نور بوشهر رسید.