کرمانشاهیان میزبان خوبی برای مهاجران کشورهای همسایه بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی صالحی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش مدیریت بحران و حمایت از پناهندگان که در سرسرای مرکز آموزش استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: همایش های این چنینی باید برنامه ای باشد تا دیگر هیچ زمانی شاهد آوارگی کودکان، زنان و مردان پناهنده در بحران های پناهندگی نباشیم.

وی با بیان اینکه پناهنده شدن در بحران های پناهندگی متفاوت است، افزود: آوارگان از هیچ قانون مهاجرت و پناهندگی پیروی نکرده و کنتزل نشده به کشور میزبان وارد می شوند که شناسایی نشده هستند.

صالحی گفت: زمانیکه این مهاجران به کشور میزبان می رسند بسیاری از خانواده های آنها از هم پاشیده و خشم، اضطراب و بلاتکلیفی و ... احساس درونی آنان است.

معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یادآور شد: در بحران های پناهندگی که نمونه آن در فلسطین و در سال های گذشته در کشور سوریه و عراق به وقوع پیوسته است، شاهد کمک هایی به این افراد بودیم که در همه ادیان عبادت و کمک به خلق تلقی می شود.

وی خاطر نشان کرد: از دهه ۵۰ تا ۸۰ استان کرمانشاه با خدمت رسانی به جمعیت مهاجران افتخارات بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران آفریده است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: بیان خطرات مظلومیت انسان ها در بحران های پناهندگی از جمله اهداف برگزاری این همایش است و امیدوارم که با جمع آوری این خاطرات، سابقه درخشان مردم کرمانشاه را برای نسل های آینده زنده نگه داریم.

صالحی افزود: دومین خواسته این همایش این است که اقدامات اسلامی و انسانی مردم کرمانشاه و جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی گوشزد شود و با جمع آوری تجربیات کارشناسان و مدیران در پناهندگی، یک مدیریت بین المللی عالی و بزرگ را برای آینده تاریخ بنگاریم.

وی گفت: سومین هدف همایش این است که پیشنهادات لازم را جهت جلوگیری از وقوع چنین بحران هایی در آینده به جامعه بین الملل ارائه کنیم.

معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان یادآور شد: از مردم اقلیم عراق که با مقاومت خود در مقابل تکفیری ها و با ایثار و از خود گذشتگی، جلوی پناهندگی های جدید را گرفتند قدردانی می کنیم.