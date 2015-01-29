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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

صالحی:

کرمانشاهیان میزبان خوبی برای مهاجران کشورهای همسایه بوده اند

کرمانشاهیان میزبان خوبی برای مهاجران کشورهای همسایه بوده اند

کرمانشاه- معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: استان کرمانشاه طی سه دهه با خدمت رسانی به جمعیت مهاجران افتخارات بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران آفریده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی صالحی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش مدیریت بحران و حمایت از پناهندگان که در سرسرای مرکز آموزش استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: همایش های این چنینی باید برنامه ای باشد تا دیگر هیچ زمانی شاهد آوارگی کودکان، زنان و مردان پناهنده در بحران های پناهندگی نباشیم.

وی با بیان اینکه پناهنده شدن در بحران های پناهندگی متفاوت است، افزود: آوارگان از هیچ قانون مهاجرت و پناهندگی پیروی نکرده و کنتزل نشده به کشور میزبان وارد می شوند که شناسایی نشده هستند.

صالحی گفت: زمانیکه این مهاجران به کشور میزبان می رسند بسیاری از خانواده های آنها از هم پاشیده و خشم، اضطراب و بلاتکلیفی و ... احساس درونی آنان است.

 معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یادآور شد: در بحران های پناهندگی که نمونه آن در فلسطین و در سال های گذشته در کشور سوریه و عراق به وقوع پیوسته است، شاهد کمک هایی به این افراد بودیم که در همه ادیان عبادت و کمک به خلق تلقی می شود.

وی خاطر نشان کرد: از دهه ۵۰ تا ۸۰ استان کرمانشاه با خدمت رسانی به جمعیت مهاجران افتخارات بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران آفریده است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: بیان خطرات مظلومیت انسان ها در بحران های پناهندگی از جمله اهداف برگزاری این همایش است و امیدوارم که با جمع آوری این خاطرات، سابقه درخشان مردم کرمانشاه را برای نسل های آینده زنده نگه داریم.

صالحی افزود: دومین خواسته این همایش این است که اقدامات اسلامی و انسانی مردم کرمانشاه و جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی گوشزد شود و با جمع آوری تجربیات کارشناسان و مدیران در پناهندگی، یک مدیریت بین المللی عالی و بزرگ را برای آینده تاریخ بنگاریم.

وی گفت: سومین هدف همایش این است که پیشنهادات لازم را جهت جلوگیری از وقوع چنین بحران هایی در آینده به جامعه بین الملل ارائه کنیم.

 معاون مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان یادآور شد: از مردم اقلیم عراق که با مقاومت خود در مقابل تکفیری ها و با ایثار و از خود گذشتگی، جلوی پناهندگی های جدید را گرفتند قدردانی می کنیم.

کد مطلب 2477645

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