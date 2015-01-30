ترامادول بايد از لیست دارویی ايران حذف شود/ عوارض اعتیادآور

دکتر هومان نارنجی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه آمار 4.1 درصدی وابستگی به ترامادول در دانشجویان گواه بر شیوع بیشتر این ماده خطرناك در سایر گروه‌های اجتماعی و تحصیلی است.

وی با اشاره به اینكه ترامادول یك قرص بسیار اعتیادآور و تشنج زا است، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تجویز این دارو به عنوان مسكن توسط متخصصان كاهش یافته اما در عین حال مصرف آن بدون تجویز افزایش یافته است. در حالیكه ترامادول صرفا برای سوء مصرف و مصارف معتادان و بهبود انزال زودرس استفاده می‌شود.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد، ترامادول را از خانواده تریاك دانست كه این ماده مخدر اعتیاد سخت و پیچیده دارد.

نارنجی‌ها با اشاره به اینكه بسیاری از بیماران وابسته به مصرف ترامادول برای درمان و ترك بستری می‌شوند، گفت: درمان سرپایی این بیماران با عوارض سخت، بسیار دشوار و غیر ممكن است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین مصرف ترامادول در بین قشر نوجوان، جوان، سربازان و دانشجویان است و متاسفانه این قرص به سهولت در عطاری‌ها، سوپر ماركت‌ها و... به قیمت 15 هزار ریال حاوی 10 عدد قرص عرضه می‌شود.

نارنجی تاكید كرد: براساس نتایج بررسی‌هایی كه با مراجعه متخصصان به چند داروخانه در سطح شهر تهران انجام شده است، تجویز پزشكی چندانی برای مصرف ترامادول صورت نمی‌گیرد و عمده مصرف ویژه از سوی دانشجویان است.

وی با اشاره به اینكه ترامادول جزو اقلام پر تولید كشور است، تاكید كرد: سازمان غذا و دارو بطور رسمی دارویی را با نرخ ارز مرجع تامین می‌كند كه همه آن صرف ایجاد اعتیاد در قشر جوان می‌شود. آیا اولویت دیگری برای تامین این ارز در داروها وجود ندارد.