به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح 4 پایگاه مقاومت بسیج شهرک صنعتی شهرستان مبارکه از سوی حوزه نبی اکرم(ص) سپاه مبارکه صبح امروز در شهرک صنعتی مبارکه برگزار شد.

جانشین فرمانده سپاه مبارکه در این مراسم اظهار داشت: در دوران تحریم اقتصادی وظیفه کارگران سخت‌تر از جنگ است زیرا امروز مدیران صنایع به عنون فرماندهان و کارگران به عنوان رزمندگان این عرصه محسوب می‌شوند.

محسن عزیزخوانی افزود: آنها در این عرصه در خط اول اقتصاد و تولید هستند و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی در حوزه خود نقش ویژه‌ای می‌توانند ایفا کنند.

حجت‌الاسلام ابوالفضل پیراسته، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه مبارکه نیز در این مراسم اظهار داشت: ضرورت تشکیل بسیج در کارخانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نقش مهم بسیج کارگری در صنعت امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین دلیل باید در این زمینه اقدامات مهمی صورت داد.