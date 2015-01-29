رایزنی وزیران کشور اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سه هفته پس از وقوع حملات تروریستی در پاریس وزیران کشور اعضای 28 گانه اتحادیه اروپا طی نشستی در مورد راه های مقابله با این گونه حملات بحث و تبادل نظر می کنند.

طی این نشست که در شهر ریگا پایتخت لتونی برگزار می شود مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله بحران های خاورمیانه و تروریست هایی که از جمع داعش در عراق و سوریه به اروپا باز می گردند مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین تشدید همکاری در زمینه مقابله با افراطی گری، تبادل اطلاعات سفرهای هوایی و دریایی و همکاری نزدیکتر نهادهای امنیتی از جمله محورهای این نشست خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست نیز وزیران کشور با همراهی وزیران دادگستری کشورهای اروپایی راه های مقابله با فساد مالی و اداری را بررسی می کنند.