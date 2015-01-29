جنگ سرد روسیه و آمریکا به جنگی واقعی تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل گورباچف» رهبر شوروی سابق از احتمال کشیده شدن جنگ سرد جدید میان آمریکا و روسیه به جنگی واقعی هشدار داد.

وی در گفتگو با خبرگزاری اینترفکس، افزود: در حال حاضر ما از آمریکا و اروپا فقط صدای تحریم روسیه را می شنویم. آیا واقعا آنها دیوانه شده اند؟!

گورباچف افزود: جنگ سرد (میان آمریکا و روسیه) آغاز شده و به صورت علنی ادامه دارد اما من نمی توانم درباره کشیده نشدن آن به جنگی واقعی اطمینان دهم.

وی در عین حال از تعبعیت کامل کشورهای اروپایی از آمریکا به شدت انتقاد کرد.