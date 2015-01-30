مجله مهر: شاید بسیاری از مردم تصور کنند ماجرای دستفروش های داخل مترو و جنس های هزارتومانی فقط مختص به متروهای خودمان باشد ولی به نظر می رسد در برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن هم دستفروش های مترو پیدا می شوند. دستفروش هایی که به نظر می رسد اندکی منظم تر از نمونه های وطنی هستند!

در این تصویر خانمى دستفروش در شين كانسن (قطار سراسري سريع السير) ژاپن را مشاهده می کنید.

گفته می شود اين فروشنده ها از طرف شركت خدماتى طرف قرارداد با شين كانسن استخدام مى شوند و نوشيدنى از قبيل قهوه و چاى و تنقلات مى فروشند.

حقوق ماهيانه این فروشندگان كمتر از حقوق يك كارمند معمولى شركت خصوصى و يا يك كارمند ادارات دولتي است.

همچنین گفته می شود سرعت قطارهای تندرو در ژاپن كه «شین‌كانسن» نام دارند به ‪۳۲۰‬ كیلومتر در ساعت می‌رسد.

ژاپن همچنین برای جایگزین كردن قطارهای شین كانسن در آینده مشغول به بهره‌برداری رساندن نوعی قطار به نام «لینیر موتوركار» است كه با استفاده از نیروی آهن‌ربا می‌تواند حدود ‪ ۵۰۰‬كیلومتر در ساعت حركت كند. «لینیر موتوركار» به‌علت آن كه از نیروی آهن‌ربایی استفاده می‌كند با فاصله اندكی از روی سطح ریل حركت می‌كند و به‌همین دلیل تقریبا آرام و بدون لرزش حركت می‌كند.