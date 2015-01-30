  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۱۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

دست‌فروش های مترو در ژاپن هم هستند!

دست‌فروش های مترو در ژاپن هم هستند!

دكتر «جاهدزاده» از اساتید ایرانی شاغل در ژاپن تصویری جالب از قطارهای ژاپن منتشر کرده است.

مجله مهر: شاید بسیاری از مردم تصور کنند ماجرای دستفروش های داخل مترو و جنس های هزارتومانی فقط مختص به متروهای خودمان باشد ولی به نظر می رسد در برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن هم دستفروش های مترو پیدا می شوند. دستفروش هایی که به نظر می رسد اندکی منظم تر از نمونه های وطنی هستند!

دستفروش مترو

در این تصویر خانمى دستفروش در شين كانسن (قطار سراسري سريع السير) ژاپن را مشاهده می کنید. 

گفته می شود اين فروشنده ها از طرف شركت خدماتى طرف قرارداد با شين كانسن استخدام مى شوند و نوشيدنى از قبيل قهوه و چاى و تنقلات مى فروشند.

حقوق ماهيانه این فروشندگان كمتر از حقوق يك كارمند معمولى شركت خصوصى و يا يك كارمند ادارات دولتي است.

همچنین گفته می شود سرعت قطارهای تندرو در ژاپن كه «شین‌كانسن» نام دارند به ‪۳۲۰‬ كیلومتر در ساعت می‌رسد.

ژاپن همچنین برای جایگزین كردن قطارهای شین كانسن در آینده مشغول به بهره‌برداری رساندن نوعی قطار به نام «لینیر موتوركار» است كه با استفاده از نیروی آهن‌ربا می‌تواند حدود ‪ ۵۰۰‬كیلومتر در ساعت حركت كند. «لینیر موتوركار» به‌علت آن كه از نیروی آهن‌ربایی استفاده می‌كند با فاصله اندكی از روی سطح ریل حركت می‌كند و به‌همین دلیل تقریبا آرام و بدون لرزش حركت می‌كند.

کد مطلب 2477727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صادق ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چه دستفروش خوشگل و مرتب و منظمی
    • نور ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا مطالب را بدون اطلاع از صحت آن منتظر نکنید. من سال ها در ژاپن زندگی کردم. این افراد در قطار های شینکانسن، دارای بونیفرم هستند و به عنوان مهماندار مشغول بکار هستند. با این تفاوت که برخلاف هواپیما که هزینه پذیرایی روی بلیط محاسبه می شود. چون در قطار سوار و پیاده شدن زیاد است، این مهمانداران، نوشیدنی و غذا را با اخذ وجه سرو می کنند. شما چرا دستفروش های مزاحم در مترو تهران را که همه چیز می فروشند با مهمانداران قطار مقایسه می کنید؟
    • 007 ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      قابل توجه مسئولین از طرف شرکت استخدام میشند یعنی هم خریدار مطئمنه از سلامتیش و میتونه پیگیر باشه در صورت تخلف هم اون شرکت کسی استخدام کرده
    • قاضی ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این قطار آهن ربایی که نوشتید من یادمه ۳۰ سال پیش هم می گفتند ژاپن داره یک همچین قطاری رو میسازه. پس کی میخوان بسازن؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها