یاد و خاطر آیت الله غیوری درس حیات و استقامت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی روز پنجشنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله سید علی غیوری نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر ایران در مهدیه مشهد بیان کرد: روزی که در این کشور امام شناس پیدا نمی شد آیت‌الله غیوری با دید نافذ خود عمق رهبری امام خمینی(ره) را تشخیص داد و با ایشان همراه شد.

وی با بیان اینکه آیت الله غیوری با تلاش های خود توانست در زمان اختناق حاکم بر کشور در زمان رژیم پهلوی جنوب کشور را به سنگری برای مقاومت تبدیل کند بیان کرد: ایشان موفق شد تا جریان ارتباطی مردم با امام در پایگاه جنوب را شکل و آن را مدیریت کند.

وی با اشاره به مجاهدت های این روحانی فرهیخته برای ایجاد آرمش برای مردم افزود:مرحوم غیوری جریان هلال‌احمر و شیرخورشید فاسق زمان شاه را به یک نهاد پربرکت تبدیل کرد.

وی از آیت الله غیوری به عنوان اسوه صبر و استقامت یاد کرد و ادامه داد: ایشان در تمامی نوسانات سیاسی ایستادگی کردند و در یک سنگر سیاسی مایه آرامش برای اقشار جامعه شدند.

امام جمعه مشهد اذعان داشت: ایشان تمامی خفقا‌ن‌ها و مصائب دوران ستمشاهی را به جان خرید تا سنگر جنوب را حفظ کند و حتی پس از رحلت امام با حضوری همراهانه و مستمر در کنار مقام معظم رهبری باقی ماند تا به عنوان سندی ارزشمند و هم چون استوانه‌ای قوی دشمن را که به دنبال تضعیف نظام بود در نقشه های شومش ناکام بگذارد.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: کارنامه زندگانی آیت‌الله غیوری در عرصه خدمت به بندگان خدا و درماندگان سراسر از تلاش و مجاهدت است و ایشان در کنار اقدامات سازندگی نقش فرهنگی قابل توجه ای ایفا می کردند.

آیت الله علم الهدی ابراز کرد: هر چند که محافل یادبود درگذشتگان انسان را به یاد انقطاع از زندگی و این جهان می اندازد اما برگزاری مراسم یادبود چنین چهره هایی هم چون آیت الله غیوری به انسان درس زندگی و حیات می‌دهد.

امام جمعه مشهد یادآور شد: اغراق نیست که بگوییم برخی از اوقات ایشان درعرصه‌ سازندگی و انسان‌سازی به جای هزاران نفر فعالیت می‌کرد زیرا اثربخشی ایشان در زندگانی امت اسلام به خوبی نمایان بوده و ظهور و بروز داشته است.