جوانان و نوجوانان را رها کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر پنجشنبه در دیدار با روسای هیئت های مذهبی شهرستان گفت: مسئولین هیئت های مذهبی باید آموزش های اعتقادی و آئین های مذهبی را فرا بگیرند.

فرماندار قائم شهر گفت: با بیان اینکه خود محوری برخی از هیات های مذهبی خوشایند جامعه، اسلام و نظام نیست، افزود : جایگاه این هیئت ها در شهرستان باید بسیار ویژه و کارآمد باشد.

نماینده عالی دولت تدبیرو امید در شهرستان قائم شهر تصریح کرد: در ترویج قرآن خوانی و تفسیر قرآن در جامعه بین نوجوانان و جوانان بیشتر تلاش کنید.

محمدی با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک این روز فرخنده، اظهار داشت: رمز موفقیت و بقای هیئت های مذهبی در مردمی بودن آنها است.

وی ادامه داد: هیئت های مذهبی از خرافه گوئی و شعار دادن پرهیز کنند.

فرماندار شهرستان قائم شهر با بیان اینکه نوجوانان و جوانان را رها کرده ایم، گفت: در صورتیکه آنها در کنار تحصیل، اشتغال و تفریح به آموزش مسائل مذهبی نیز نیاز دارند.

وی افزود: باید نشاط را بر مبنای تعالیم اسلامی برای نوجوانان و جوانان فراهم کرد وگرنه آنان به سمت هیجانات کاذب رفته و گرفتار تهاجم فرهنگی می شوند.