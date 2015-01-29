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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

محمدی:

جوانان و نوجوانان را رها کرده ایم

جوانان و نوجوانان را رها کرده ایم

قائمشهر - فرماندار قائمشهر با تاکید بر آموزشهای جوانان از رها کردن جوانان و نوجوانان اظهار تاسف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر پنجشنبه در دیدار با روسای هیئت های مذهبی شهرستان گفت: مسئولین هیئت های مذهبی باید آموزش های اعتقادی و آئین های مذهبی را فرا بگیرند.

فرماندار قائم شهر گفت: با بیان اینکه خود محوری برخی از هیات های مذهبی خوشایند جامعه، اسلام و نظام نیست، افزود : جایگاه این هیئت ها در شهرستان باید بسیار ویژه و کارآمد باشد.

نماینده عالی دولت تدبیرو امید در شهرستان قائم شهر تصریح کرد: در ترویج قرآن خوانی و تفسیر قرآن در جامعه بین نوجوانان و جوانان بیشتر تلاش کنید.

محمدی با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک این روز فرخنده، اظهار داشت: رمز موفقیت و بقای هیئت های مذهبی در مردمی بودن آنها است.
وی ادامه داد: هیئت های مذهبی از خرافه گوئی و شعار دادن پرهیز کنند.

فرماندار شهرستان قائم شهر با بیان اینکه نوجوانان و جوانان را رها کرده ایم، گفت: در صورتیکه آنها در کنار تحصیل، اشتغال و تفریح به آموزش مسائل مذهبی نیز نیاز دارند.

 وی افزود: باید نشاط را بر مبنای تعالیم اسلامی برای نوجوانان و جوانان فراهم کرد وگرنه آنان به سمت هیجانات کاذب رفته و گرفتار تهاجم فرهنگی می شوند.

کد مطلب 2477756

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